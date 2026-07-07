Panoramautsikt ska locka köpare till nytt höghus

Ett nytt landmärke växer fram på västra Kungsholmen. Här byggs ett 17 våningar högt bostadshus med egna takterrasser för de exklusivaste lägenheterna högst upp. Priserna är ännu inte helt fastställda, men de dyraste bostäderna väntas kosta omkring 25 miljoner kronor.

– Står du på takterrassen högst upp så har du 360-gradersutsikt över Mälaren och hela Stockholm. Vi bygger med hög kvalitet på en ganska central plats och att få tag i något sådant nybyggt är inte så lätt i Stockholm idag, säger Ludvig Samuelsson, affärsutvecklingschef för bostadsutvecklaren Gillöga.

Huset ligger på Ekedalsgatan 10, med närhet till både Thorildsplans och Stadshagens tunnelbanestationer. Gatan är en återvändsgränd i närheten av Lindhagensplan och Sankt Görans sjukhus.

Fastigheten heter Gångaren 22. På platsen låg tidigare ett lastbilsgarage och marken styckades av från grannfastigheten där Securitas huvudkontor ligger. Bostadsutvecklaren Gillöga köpte tomträtten av Areim redan i juni 2017. Eftersom köpet var villkorat av att en ny detaljplan skulle vinna laga kraft och en fastighetsbildning genomföras kunde Gillöga dock tillträda först hösten 2021. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Trots att säljstarten för Ekedalsterrassen är först den 6 september så har kunderna redan nu börjat boka sig för lägenheterna. Fem-sex lägenheter har reserverats, men reservationerna är ännu inte juridiskt bindande.

– Folk vet att det här är ett jättehäftigt hus. Läget är lugnt, men ändå centralt. Det är panoramafönster och lägenheterna har knappt någon insyn. Det är en ära för oss att få ett sådant här projekt, säger Lisa Kalin, mäklare på Diplomat mäkleri.

Hon har kunnat ta med några kunder upp i huset på förhandsvisning, men i augusti blir det lättare för bostadsspekulanter att se vad de faktiskt köper då ett par visningslägenheter står klara. Inflytt sker andra kvartalet 2027.

Den totala boytan uppgår till 4 653 kvadratmeter, 77 lägenheter fördelade på 16 bostadsplan. Ovanför dessa anläggs takterrasser på det 17:e planet. Två privata och en gemensam för alla bostadsägare. Samtliga våningsplan har balkonger. I bottenplan finns en lokal på 226 kvm som ligger ute hos mäklare för uthyrning. I källaren blir det garage med möjlighet till parkering för de boende.

Högst upp finns de mest exklusiva lägenheterna med egna takterrasser, två om 155 respektive 153 kvadratmeter. En kostnadskalkyl ska godkännas och därefter spikas priserna, men som det ser ut nu kommer de att kosta runt 25–26 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 165 000 kronor per kvadratmeter. Bostadsrättsavgiften är cirka 7 500 kronor i månaden för de största lägenheterna. Standarden är premium med kök från Kvänum, vitvaror från Miele och kvalitetsgolv. Längre ner i huset sjunker kvadratmeterpriset något. Samtliga lägenheter har exklusiva materialval och vitvaror, men de tio nedersta våningarna har kök från Marbodal i stället för Kvänum.

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– Hög standard är Gillögas profil. Vi kör det från början och sen blir det inte så mycket tillval, säger Ludvig Samuelsson.

Det finns både stora och små lägenheter i huset och bland de som visar intresse finns både barnfamiljer, par och singelhushåll.

– Det finns ett särskilt intresse från de som redan bor i området som ser huset växa fram, säger Ludvig Samuelsson.

En trea på 74 kvm, mitt i huset, kommer att kosta omkring 120 000 kronor per kvadratmeter, vilket ger ett totalpris på knappt 9 miljoner kronor. Bostadsrättsavgiften är i snitt på 766 kronor per kvadratmeter och år. Avgiften är något högre för mindre lägenheter och något lägre för de stora. Det ger en månadsavgift på cirka 4 650 kronor i månaden för trean på 74 kvadratmeter.

– När man köper nybyggt är det ofta långt till inflytt och då behöver utvecklaren sätta lite lägre priser, men här ligger inflytten redan i vår och då behöver man inte planera så långt bort vilket avspeglar sig i priserna, säger Ludvig Samuelsson.

Han menar att priserna ligger ganska nära snittet för vad lägenheterna på Kungsholmen säljs idag för, även begagnade. Enligt Svensk Mäklarstatistik var snittpriset för en trea på Kungsholmen i maj i år 116 000 kronor per kvm, det vill säga 4000 kronor under Ekedalsterrassens genomsnittliga trea. Samtidigt visar Svensk Mäklarstatistik att treor är den lägenhetstyp på Kungsholmen som har högst kvadratmeterpris.

Bostadsutvecklaren Gillöga har sitt fokus i Stockholm, Uppsala, Skåne och på Gotland. Bolaget arbetar med både storskalig stadsutveckling och mindre bostadsprojekt. Portföljen omfattar lägenheter, radhus och enskilda profilbostäder.