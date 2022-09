Pandox säljer för 600 miljoner i Montreal

– Vi är nöjda över att ha tecknat avtal om avyttring av InterContinental Montreal som vi ägt sedan 2007 och utvecklat i etapper sedan dess. Tidpunkten är rätt, försäljningspriset är attraktivt och köparen har stark lokal förankring i Montreal. Vi visar med försäljningen att Pandox modell för värdeskapande fungerar väl på alla våra marknader. Avyttringen realiserar värden och frigör kapital till fortsatt expansion på våra huvudmarknader, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 80 MCAD, motsvarande cirka 660 MSEK. InterContinental Montreal har 357 rum och drivs under ett managementavtal. Hotellet, som redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet, hade under 2019 en omsättning om cirka 30 MCAD och ett driftnetto om cirka 5 MCAD.

Transaktionen sker via en inkråmsaffär och beräknas slutföras i det första kvartalet 2023 efter sedvanlig granskningsprocess, enligt kanadensisk praxis, där köparen erlägger en deposition som förverkas om transaktionen inte slutförs. Köparen är en väletablerad fastighetsinvesterare och utvecklare med verksamhet i östra Kanada.