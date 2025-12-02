Pandox säljer för 209 miljoner

Pandox har ingått avtal om att sälja Crowne Plaza Antwerp i Belgien för cirka 209 miljoner kronor. Försäljningen avser hotellfastighet och drift.

Pandox har ingått avtal om avyttring av Crowne Plaza Antwerp i Belgien. Försäljningen avser hotellfastighet och hotelldrift med ett totalt försäljningspris om cirka 19 miljoner euro, motsvarande cirka 209 mkr. Frånträde planeras ske i februari 2026.

Hotellet ligger i närheten av flygplatsen i Bryssel och en busstur bort från centrum.

– Vi är nöjda med avyttringen av Crowne Plaza Antwerp vilket frigör kapital för andra investeringar med högre avkastningspotential. Tomträttsavtalet löper ut 2042 och vi ser begränsade utvecklingsmöjligheter inom ramen för Pandox affärsmodell, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Hotellet har 262 rum och redovisas i affärssegmentet Egen drift. Hotellet hade under 2024 intäkter om cirka 11 miljoner euro.

Det är inte det enda hotell hotellfastighetsbolaget planerar att sälja. I september kunde Fastighetsvärlden avslöja att bolaget har säljplaner för tolv fastigheter i Skandinavien, med ett bedömt marknadsvärde till 400 miljoner euro, motsvarande 4,5 miljarder kronor.