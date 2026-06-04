Panattonis datacenter i spanska Kaledonien.

Panattoni vill satsa på datacenter i Hässleholm

Fastighetsutvecklaren Panattoni, som i Sverige varit mest känt för logistikfastigheter, vill etablera ett stort datacenter med drygt 200 arbetstillfällen i Hässleholms kommun, med siktet inställt på invigning runt 2033.

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Den 10 juni ska kommunstyrelsen ta ställning till en avsiktsförklaring som syftar till att fördjupa samarbetet och utreda möjligheterna för en större etablering i verksamhetsområdet Hässleholm Nord.

– Vi är väldigt glada att äntligen kunna presentera den här överenskommelsen som vi tror blir den första av flera liknande under de närmaste åren. Att en så stor aktör som Panattoni väljer Hässleholms kommun visar med all tydlighet att vi har ett attraktivt erbjudande för stora etableringar och innovativa satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Parterna – Hässleholms kommun och Panattoni – kommer att samverka nära under avtalstiden för att gemensamt analysera och säkerställa en hållbar etablering, med fokus på kommunens infrastruktur och resurser. Exempelvis ska elnätets kapacitet och förmåga att tillgodose Panattonis effektbehov utan att negativt påverka kommunens verksamheter eller utvecklingsmöjligheter studeras noggrant.

Panattoni är en av Europas ledande aktörer inom logistik- och industrifastigheter, och det som planeras nu är ett så kallat hyperscale-datacenter. Om anläggningen blir verklighet kommer den att bli en viktig del av den växande digitala infrastrukturen i Sverige och Europa med kapacitet för molntjänster, AI-beräkningar och datalagring. Att Hässleholms kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter genom närhet till viktiga väg- och järnvägsförbindelser underlättar både etablering och framtida drift, enligt Panattoni:

– Vi har valt Hässleholms kommun som en särskilt intressant plats för denna datacenterinvestering tack vare dess strategiska geografiska läge, goda infrastruktur och tillgång till stabil energiförsörjning. Hässleholm har dessutom goda förutsättningar för hållbar utveckling, med tillgång till förnybar energi och en ambition att främja investeringar som bidrar till regional tillväxt. Kombinationen av tekniska förutsättningar, tillgänglig mark och ett positivt företagsklimat gör kommunen till en attraktiv plats för långsiktiga investeringar inom digital infrastruktur, säger Patrik Lööv Wallin, Development Manager på Panattoni.

Projektet avses genomföras i etapper:

  • Etapp 1: Cirka 150 MW eleffekt
  • Etapp 2: ytterligare cirka 150 MW, förutsatt tillgång till kapacitet

Den långsiktiga målsättningen är en fullt utbyggd anläggning om cirka 300 MW, vilket skulle göra den till en av de större etableringarna i Norden.

Projektet väntas ge många hundra arbetstillfällen under byggfasen. I driftskedet bedömer Panattoni att anläggningen kan ge upphov till drygt 200 fasta jobb med olika kvalificeringsnivå. Panattoni planerar dessutom att bidra till det lokala samhället genom utbildningsinitiativ, samarbete med lokala organisationer och stöd till samhällsprojekt och infrastruktur.

– En etablering av den här sorten bidrar till att bredda vår arbetsmarknad och stärka kommunens attraktivitet för både företag och kompetens. Detta är något nytt som kan lyfta hela regionen, säger kommunstyrelsens vice ordförande Joakim Karlsson (M).

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö AB (HMAB) välkomnar Panattonis satsning:

– Att etablera ett datacenter är en spännande möjlighet även för fjärrvärmen i Hässleholm. HMAB ser positivt på en etablering och möjligheten att ta tillvara och nyttiggöra restvärmen från anläggningen som bidrar till en stärkt konkurrenskraft i fjärrvärmesystemet och miljönytta för datacentret, säger Mats Didriksson, VD på HMAB.

Den preliminära tidsplanen är att datacentret kan vara invigt runt 2033. Panattoni har redan fått en positiv anslutningsindikation från E.ON för etapp 1.

Härnäst kommer Panattoni att beställa en förstudie, vilket är nästa formella steg i anslutningsprocessen till regionnätet. Parallellt fortsätter kommunens ärende med att uppdatera detaljplanen för att möjliggöra en ny anslutningsväg från Stobyvägen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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