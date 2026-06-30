Palmung Mellin genomför fastighetsköp i Göteborg

Palmung Mellin Fastigheter har via bolag köpt en lager- och logistikfastighet med kontor belägen på Exportgatan i Göteborg. Tillträde sker vid halvårsskiftet 2026.

Catella Corporate Finance har varit rådgivare i affären.

Palmung Mellin Fastigheter har via bolag köpt en lager- och logistikfastighet med kontor belägen på Exportgatan i Göteborg.

Tomtarean är cirka 11 700 kvm och lokalytan uppgår till cirka 8 000 kvm.

Den friköpta fastigheten har i nuläget en hyresgäst som kommer att avflytta i början av nästa år.

– Då hyresgästen avflyttar finns möjlighet för en ny hyresgäst att etablera sig i ett av Göteborgs absolut bästa logistiklägen i ett av stadens främsta verksamhetsområden, beläget precis i anslutning till E6 och övriga stora trafikleder, kommenterar Ulf Palmung, vd för Palmung Mellin Fastigheter.

Tillträde sker vid halvårsskiftet 2026.