Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

Pål Ahlsén, ny vd vid Castellum, är orolig över den snabbt ökande vakansgraden. ─ Även om vi hade en positiv nettouthyrning under kvartal tre om 16 mkr, så har uppsägningarna varit långt större än nyuthyrningarna under året. Vår vakansgrad har ökat med nästan 4 procentenheter sedan 2020. Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’Back to Basics’.

– Uthyrning, sänka kostnader i såväl förvaltningen som på huvudkontoret. Äga rätt kommersiella fastigheter i rätt lägen. Sälja och köpa när bra möjligheter uppstår. Mer entreprenörskap och mindre storbolagsmanér, fortsätter Pål Ahlsén.

Vakanserna som nu fått stort fokus ligger hos Castellum nu på 10 procent, upp från 8,8 procent vid motsvarande kvartal förra året. Det segment där vakanserna ökat mest är kontor där nivån nu ligger på 12,3 procent jämfört med 10 procent för ett år sedan.

Nyckeltal juli-september 2025

Intäkterna uppgick till 2 407 mkr (2 428). I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 0,3 procent (3,2) exklusive valutaeffekter.

Driftöverskottet uppgick till 1 702 mkr (1 743). Driftöverskottet i jämförbart bestånd minskade med 2,4 procent (3,3) exklusive valutaeffekter.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 253 mkr (1 300), en förändring om -3,6 procent (4,0).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under kvartalet till -232 mkr (-56) motsvarande -0,2 procent (-0,0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 858 mkr (471), vilket motsvarar 1,74 kronor per aktie före och efter utspädning (0,96).

Nyuthyrningar har gjorts med 57 000 kvm (78 000) och med en årshyra om 143 mkr (136). Nettouthyrningen uppgick till 16 mkr (-16).

Nettoinvesteringarna uppgick till 675 mkr (147), varav 797 mkr (564) avser investeringar, 331 mkr (2) förvärv, och -453 mkr (-419) försäljningar.

Januari-september 2025