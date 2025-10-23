Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

Pål Ahlsén, ny vd vid Castellum, är orolig över den snabbt ökande vakansgraden.
─ Även om vi hade en positiv nettouthyrning under kvartal tre om 16 mkr, så har uppsägningarna varit långt större än nyuthyrningarna under året. Vår vakansgrad har ökat med nästan 4 procentenheter sedan 2020. Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’Back to Basics’.
– Uthyrning, sänka kostnader i såväl förvaltningen som på huvudkontoret. Äga rätt kommersiella fastigheter i rätt lägen. Sälja och köpa när bra möjligheter uppstår. Mer entreprenörskap och mindre storbolagsmanér, fortsätter Pål Ahlsén.
Vakanserna som nu fått stort fokus ligger hos Castellum nu på 10 procent, upp från 8,8 procent vid motsvarande kvartal förra året. Det segment där vakanserna ökat mest är kontor där nivån nu ligger på 12,3 procent jämfört med 10 procent för ett år sedan.
Nyckeltal juli-september 2025
- Intäkterna uppgick till 2 407 mkr (2 428). I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 0,3 procent (3,2) exklusive valutaeffekter.
- Driftöverskottet uppgick till 1 702 mkr (1 743). Driftöverskottet i jämförbart bestånd minskade med 2,4 procent (3,3) exklusive valutaeffekter.
- Förvaltningsresultatet uppgick till 1 253 mkr (1 300), en förändring om -3,6 procent (4,0).
- Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under kvartalet till -232 mkr (-56) motsvarande -0,2 procent (-0,0).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 858 mkr (471), vilket motsvarar 1,74 kronor per aktie före och efter utspädning (0,96).
- Nyuthyrningar har gjorts med 57 000 kvm (78 000) och med en årshyra om 143 mkr (136). Nettouthyrningen uppgick till 16 mkr (-16).
- Nettoinvesteringarna uppgick till 675 mkr (147), varav 797 mkr (564) avser investeringar, 331 mkr (2) förvärv, och -453 mkr (-419) försäljningar.
Januari-september 2025
- Intäkterna uppgick till 7 196 mkr (7 405). I jämförbart bestånd var hyresintäkterna exklusive valutaeffekter oförändrade jämfört med föregående år (2,8).
- Driftöverskottet uppgick till 4 908 mkr (5 134). Driftöverskottet i jämförbart bestånd minskade med 0,9 procent (4,7) exklusive valutaeffekter.
- Förvaltningsresultatet uppgick till 3 474 mkr (3 735), en förändring om -7,0 procent (11,7).
- Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till −1 400 mkr (−1 632) motsvarande -1,0 procent (-1,2). Fastighetsbeståndets värde uppgick till 137,3 mdkr (135,7) vid periodens utgång.
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 050 mkr (368), vilket motsvarar 2,13 kronor per aktie före och efter utspädning (0,75).
- Avkastning på eget kapital för rullande 12 månader uppgick till 3,9 procent (-7,6).
- Nyuthyrningar har gjorts med 242 000 kvm (206 000) och med en årshyra om 532 mkr (399). Nettouthyrningen uppgick till -166 mkr (-10) för perioden och -143 mkr (-61) för rullande 12 månader.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 3 498 mkr (−327), varav 2 085 mkr (1 588) avser investeringar, 2 031 mkr (54) förvärv, och -618 mkr (-1 969) försäljningar.
- Investeringar i intresseföretag och joint venture uppgick till 836 mkr (—) för perioden.
- Belåningsgraden uppgick till 36,5 procent (35,6).
- Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,2 gånger (3,3) och 71 procent (70) av låneportföljen var räntesäkrad (över 1 år) vid periodens utgång.