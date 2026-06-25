Pål Ahlsén: ”För låg totalavkastning”

Castellum säljer hela sitt bestånd i Skåne till Wihlborgs för drygt 13 miljarder kronor. Castellums vd Pål Ahlsén motiverar affären med att beståndet, som har en vakans om 12–15 procent, har för låg totalavkastning. Castellum säljer för 4,3 procent under värdering.

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– Vårt bestånd i Skåne har de senaste 10 åren gett en totalavkastning om 4,7 procent, jämfört med Castellum som helhet om 6,3 procent. Det motsvarar en avkastning på eget kapital om cirka 8,0 procent för beståndet i Skåne, jämfört med Castellum som helhet om 10,7 procent. Vår bedömning är att beståndet inte heller framöver kommer att ge tillräckligt hög avkastning för oss, varför vi väljer att sälja. Vi är imponerade av det Wihlborgs åstadkommit historiskt och är övertygade om att Wihlborgs kommer att förvalta detta bestånd på bästa tänkbara sätt, säger Pål Ahlsén, vd Castellum.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 13 320 mkr, jämfört med bokfört värde per 31 mars 2026 om cirka 13 926 mkr.

Beräknad total resultateffekt från transaktionen uppgår till cirka -100 mkr, varav cirka -700 mkr förväntas bokföras som värdeförändringar fastigheter i det andra kvartalet samt cirka -400 mkr som värdeförändringar fastigheter, cirka -450 mkr som värdeförändringar goodwill och cirka 1 450 mkr som uppskjuten skatt i det fjärde kvartalet.

Fastigheternas totala uthyrningsbara area uppgår till cirka 635 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 1 130 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 87,5 procent. För perioden januari-mars 2026 uppgick hyresintäkterna till 244 mkr och driftnettot till 157 mkr, där driftskostnader uppgick till 47 mkr, underhåll 10 mkr, fastighetsskatt 16 mkr och fastighetsadministration 14 mkr.

Castellums totala nettouthyrning de senaste 12 månaderna om 126 mkr hade uppgått till 147 mkr exklusive fastigheterna i transaktionen.

Värdemässig fördelning per kategori är kontor 59 procent, samhällsfastigheter 7 procent, lager/lätt industri 21 procent, handel 9 procent och projekt/obebyggd mark 4 procent.

Transaktionen är villkorad av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Konkurrensverket och vissa hyresgäster.

Fastigheterna planeras att frånträdas 1 oktober 2026.

Cirka 60 procent av likviden från transaktionen avses, i en eller annan form, distribueras till aktieägarna, medan resterande cirka 40 procent avses användas för att minska skuldsättningen. Detta tillvägagångssätt bevarar den nuvarande belåningsgraden. Den specifika formen för kapitaldistributionen till aktieägarna kommer att fastställas av styrelsen och kommuniceras vid ett senare tillfälle.