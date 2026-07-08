Skavsta.

P-hus vid Skavsta blir polishus – hyr 4 000 kvm

Stockholm Skavsta Flygplats har tecknat ett nytt hyresavtal med Polismyndigheten som redan idag är verksam på Skavsta. Avtalet i Nyköping omfattar 4 000 kvm. Lokalerna finns i det befintliga parkeringshuset, som omvandlas till kontor, konferensanläggning, reception, förråd och garage. Det handlar om en byggnad som därmed åter återanvänds.

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Det som gör satsningen särskilt intressant är återbruket av en byggnad med lång historia på Skavsta. Fastigheten uppfördes ursprungligen som persiennfabrik, byggdes senare om till parkeringshus, och omvandlas nu till kontor, konferensanläggning, reception, förråd och garage.

– Att kunna återanvända samma byggnad genom tre helt olika skeden är ovanligt och visar vad som är möjligt när man tänker långsiktigt kring fastighetsbestånd. Det här är hållbarhet i praktisk handling, inte bara ett begrepp, säger Daniel Christensen, chef fastighetsförädling, Arlandastad Group

Genom att konvertera i stället för att riva och bygga nytt minskar projektet både resursåtgång och klimatpåverkan, samtidigt som Skavstas befintliga bebyggelse ges nya användningsområden i takt med områdets utveckling.

Daniel Christensen.

Polismyndigheten finns redan etablerad på Skavsta och väljer nu att utöka sin närvaro på platsen för att klara den kraftiga tillväxt som myndigheten nu är inne i.

– Att en myndighet som redan är på plats väljer att växa hos oss är ett kvitto på att Skavsta fungerar som den typ av miljö som samhällsviktiga verksamheter behöver – funktionell, flexibel och i ständig utveckling, säger Daniel Christensen.

Avtalet är ytterligare ett steg i Skavstas omvandling till en bredare destination med plats för näringsliv, myndigheter, utbildning, kultur och rekreation. Arlandastad Group omvandlar det 484 hektar stora området tillsammans med Nyköpings kommun, med fokus på hållbar stads- och platsutveckling där befintliga byggnader och strukturer i möjligaste mån återanvänds snarare än ersätts.

År 2032 ansluts Skavsta till Ostlänken med ett resecentrum direkt vid flygplatsterminalen, vilket innebär att Stockholm nås på under 40 minuter. Det stärker Skavstas roll som arbetsplats och etableringsort.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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