Översyn av avgifter och taxor i plan- och byggprocessen

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera hur olika kommuner tillämpar självkostnadsprincipen för bygglovsavgifter, taxor och andra kostnader inom plan- och byggprocessen. Syftet är att skapa förutsättningar för en jämnare kostnadsnivå mellan kommuner.

– Beroende på i vilken kommun du bor kan kostnaden för bygglov variera kraftigt. Det påverkar i sin tur hushållens möjligheter att bygga och företagens vilja att investera. Det måste bli mer förutsägbart och transparent hur kommunerna tar ut avgifter från medborgarna, säger civilminister Erik Slottner.

– Sverige ska vara ett land där var och en har möjlighet att förverkliga sin boendedröm. 7 av 10 vill bo i småhus, men tröskeln för att nå dit är för hög. Regeringen har genomfört flera reformer på området. Nu tar vi fler steg och ser bland annat över kostnaderna för att ansöka om bygglov, och vad som eventuella skillnader i avgiftsnivåer beror på. Samtidigt ger vi länsstyrelserna ett uppdrag för att minska mängden pappersarbete för kommuner i byggprocessen. Dessa åtgärder bidrar till förenkling och minskad byråkrati för kommunerna. Vi måste korta tiden från planuppdrag till spadtag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Kommunerna får ta ut avgifter för en rad åtgärder och beslut i plan- och byggprocessen. Avgifterna ska enligt lag inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den aktuella handläggningen och ska bestämmas utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Samtidigt finns det tecken på att avgiftsnivåerna varierar mellan kommuner och att det kan finnas skillnader i hur självkostnadsprincipen tillämpas. Skillnader i avgifter kan påverka förutsättningarna för bostadsbyggande och enskildas möjligheter att genomföra byggprojekt.

Statskontoret får därför i uppdrag att analysera nivån på de avgifter som tas ut i plan- och byggprocessen och hur de har utvecklats över tid. Myndigheten ska även kartlägga avgifter och avgiftsunderlag mellan kommuner.

I uppdraget till Statskontoret ingår bland annat att:

analysera nivån på avgifterna i plan- och byggprocessen och hur de skiljer sig mellan kommuner,

undersöka vilka kostnader som ingår i avgiftsunderlaget,

analysera orsakerna till skillnader i avgiftsnivåer, och

föreslå åtgärder för att främja bättre kostnadskontroll och ett mer transparent avgiftsuttag i plan- och byggprocessen.

Länsstyrelserna får uppdrag om detaljplaner

Länsstyrelserna får samtidigt i uppdrag att bland annat redovisa hur många utredningar som tas fram inom ramen för detaljplaneprocesser. Vidare ska länsstyrelserna redovisa vilket stöd som erbjuds kommunerna för att korta ledtiderna i planprocessen.