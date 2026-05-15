Översyn av avgifter och taxor i plan- och byggprocessen

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera hur olika kommuner tillämpar självkostnadsprincipen för bygglovsavgifter, taxor och andra kostnader inom plan- och byggprocessen. Syftet är att skapa förutsättningar för en jämnare kostnadsnivå mellan kommuner.

Annons

– Beroende på i vilken kommun du bor kan kostnaden för bygglov variera kraftigt. Det påverkar i sin tur hushållens möjligheter att bygga och företagens vilja att investera. Det måste bli mer förutsägbart och transparent hur kommunerna tar ut avgifter från medborgarna, säger civilminister Erik Slottner.

– Sverige ska vara ett land där var och en har möjlighet att förverkliga sin boendedröm. 7 av 10 vill bo i småhus, men tröskeln för att nå dit är för hög. Regeringen har genomfört flera reformer på området. Nu tar vi fler steg och ser bland annat över kostnaderna för att ansöka om bygglov, och vad som eventuella skillnader i avgiftsnivåer beror på. Samtidigt ger vi länsstyrelserna ett uppdrag för att minska mängden pappersarbete för kommuner i byggprocessen. Dessa åtgärder bidrar till förenkling och minskad byråkrati för kommunerna. Vi måste korta tiden från planuppdrag till spadtag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Kommunerna får ta ut avgifter för en rad åtgärder och beslut i plan- och byggprocessen. Avgifterna ska enligt lag inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den aktuella handläggningen och ska bestämmas utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Samtidigt finns det tecken på att avgiftsnivåerna varierar mellan kommuner och att det kan finnas skillnader i hur självkostnadsprincipen tillämpas. Skillnader i avgifter kan påverka förutsättningarna för bostadsbyggande och enskildas möjligheter att genomföra byggprojekt.

Statskontoret får därför i uppdrag att analysera nivån på de avgifter som tas ut i plan- och byggprocessen och hur de har utvecklats över tid. Myndigheten ska även kartlägga avgifter och avgiftsunderlag mellan kommuner.

I uppdraget till Statskontoret ingår bland annat att:

  • analysera nivån på avgifterna i plan- och byggprocessen och hur de skiljer sig mellan kommuner,
  • undersöka vilka kostnader som ingår i avgiftsunderlaget,
  • analysera orsakerna till skillnader i avgiftsnivåer, och
  • föreslå åtgärder för att främja bättre kostnadskontroll och ett mer transparent avgiftsuttag i plan- och byggprocessen.

Länsstyrelserna får uppdrag om detaljplaner

Länsstyrelserna får samtidigt i uppdrag att bland annat redovisa hur många utredningar som tas fram inom ramen för detaljplaneprocesser. Vidare ska länsstyrelserna redovisa vilket stöd som erbjuds kommunerna för att korta ledtiderna i planprocessen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Hans Wallenstam överlåter aktier till dottern Rebecka

Motsvarar 5,30 procent av kapitalet och 10,04 procent av rösterna.

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

Hedin stänger sju bilhallar – Balder hyr ut alla

Flera av fastigheterna ingick i storköp för 4,15 miljarder kronor för tio år sedan.

SD vill flytta SVT till Kista

Ser affärsmöjlighet för bostäder vid Gärdet.
Porträttbild på Benny Svärd och visionsbild på Marieviks Udde

Bildextra: Lyxvåningarna i Stockholms lilla Manhattan

✔️39 miljoner kronor. ✔️100 kvm privat takterrass. ✔️2,85 meter takhöjd.
Krönika

Ge bollen till de privata fastighetsägarna!

Stig Svedberg om en brist som borde åtgärdas – för allas bästa.
Porträttbild på martin Fischer och Max Tran. Visionsbild på Kvarteret Trollvagnarna i Sollentuna.

Idé till färdig byggnad – billigare med ny metod

Kan få ner kostnaderna med 45 %. Exklusiv intervju med amerikanska professorn som skapat metoden.

John Mattson köper för 800 mkr i centrala Uppsala

Förvärvar 318 lägenheter.

Tvärvänder kring JM

Projekt om 700 bostäder kan hamna i papperskorgen.

Video: Heta stolen med Ringnes – På rätt väg igen

Pandox storägare Christian Ringnes om planerna framåt.

Mardrömmen: Fastighets-vd:n häktad i 68 dagar

Senaste beslutet kan dock vara en liten framgång. FV berättar det senaste.

Storsala köper fastighet i Västerort med stor byggrätt

Finns potential för bostadsutveckling.

Unikt townhouse i Lärkstaden till salu

1 500 kvm mitt i Stockholm. Kändisarkitekt utvecklat. Projektet tickar nog merparten av boxarna.

800 kontorshus i centrala London döms ut

Riskerar att bli omöjlig att hyra ut.

Oljefonden vill sälja miljardkåk på Oxford Street

Kommunalt bolag vill sälja fyra centrala fastigheter

Totalt uthyrningsbar lokalyta är cirka 20 000 kvm.

 Tillbaka till förstasidan