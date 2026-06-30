Nattklubben Trädgården.
Foto: Fastighetsvärlden.

Överklagande grannar vinner över Trädgården

Mark- och miljööverdomstolen meddelar att man inte kommer pröva beslutet om det upprivna bygglovet för nattklubben Trädgården i Stockholm. ”Vi ger aldrig upp”, säger Trädgårdens vd Jon Birgne.

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Mark- och miljööverdomstolen meddelar att man inte kommer pröva beslutet om det upprivna bygglovet för populära nattklubben Trädgården under Skanstullsbron.

I och med det har  de tre grannar som överklagade klubbens bygglov till länsstyrelsen gått vinnande ur striden. Det skriver Dagens Nyheter.

– Vi ger aldrig upp, säger Trädgårdens vd Jon Birgne.

De många turerna har sin upprinnelse i det tillfälliga bygglov som nattklubben Trädgården haft sedan 2009. Området under Skanstullsbron i Stockholm är egentligen till för hamntrafik och det tog tre grannar fasta på när de överklagade klubbens bygglov till länsstyrelsen, som i sin tur valde att riva upp det, skriver DN.

Beslutet överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen som också sade nej. Och nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen man inte kommer pröva beslutet.

– Det är tråkigt men vi hoppas på att politikerna ändrar detaljplanen så att vi kan få fortsätta, säger Birgne enligr DN.

Stockholms stad och Trädgården har sedan tidigare en överenskommelse som gör det möjligt för verksamheten under Skanstullsbron att fortsätta till 2027.

Nu undersöks möjligheten att ändra detaljplanen permanent.

– Den här överenskommelsen visar att Trädgården behövs i Stockholm. Att över 70 000 människor har skrivit under för vår framtid visar på kraften i en urban folkrörelse som vill ha en levande stad. Nu får vi tid till att fortsätta arbeta för ett permanent bygglov och en långsiktig framtid, sade Johan Wiklund, vd för Huset under bron AB, i september 2025 om avtalet.

Trädgården har i över 20 år varit en självklar del av Stockholms kulturliv. Verksamheten har vuxit till en av Sveriges mest välkända och välbesökta kulturarenor, där musik, konst, mat och möten blandas i en unik miljö.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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