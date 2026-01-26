Över 1.000 intressenter på visning av Wallenstams nya

Intresset var stort när Wallenstam i söndags visade upp den första etappen av sin nybyggnation i Årstaberg. Över 1.000 personer trotsade vinterkylan för att ta del av de nya hyreslägenheterna där 95 lägenheter hyrs ut nu i första etappen. Totalt utvecklar Wallenstam 400 bostäder i området.

– Det är väldigt glädjande att se ett så stort intresse och att besökarna tyckte det var ett fint projekt. Årstaberg är ett attraktivt läge med närhet till city och mycket goda kommunikationer, och det märks att många vill flytta hit, säger Therese Nerlund, tf. uthyrningschef på Wallenstam i Stockholm.

Wallenstam utvecklar cirka 400 lägenheter i Årstaberg som en del av omvandlingen av det tidigare industriområdet intill Årstabergs station. Den första etappen har en planerad inflyttning sommaren 2026. Därefter följer ytterligare etapper under hösten 2026 och början av 2027.

I entréplanet kommer det att skapas ett levande kvarter med service som underlättar vardagen med exempelvis livsmedelsbutik och gym. Här skapas dessutom kvarterets egen kökslounge – som de boende har möjlighet att använda för middagar, firanden och sociala tillfällen.

