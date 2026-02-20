OTTP och Fokus Nordic köper för miljarder från Logicenters

Logicenters avyttrar tillgångar om totalt 118 000 kvadratmeter till Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) och dess operating partner Fokus Nordic. Portföljen består av fem högkvalitativa logistikfastigheter i Sverige och Danmark, i attraktiva lägen.

Urban Partners har biträtts av Colliers och JLL som gemensamma finansiella rådgivare på säljsidan och av Real Advokatbyrå som legal huvudrådgivare.

Logicenters berättar om affären samtidigt som bolaget är i mål med den stora försäljningen till Catena där det ingick fastigheter för hela 8,8 miljarder kronor.

Köpeskillingen i affären mellan Logicenters och OTPP/Fokus Nordic framgår inte direkt. Logicenters uppger dock att man avyttrat ”till ett sammanlagt värde om mer än 1 miljard euro”, alltså mer än 10,7 miljarder kronor.

Det ger runt 2 miljarder kronor till den stora, men ändå mindre, transaktionen. Det skulle i så fall motsvara 17 000 kr/kvm, vilket är drygt 15 procent högre än i den stora affären.

Enligt Fastighetsvärldens kännedom är det OTPP/Fokus Nordics tredje förvärv av logistikfastigheter i Sverige.

I maj 2025 förvärvade duon en stor logistikportfölj i Norden från amerikanska Blackstone för 1,7 miljarder kronor. Där ingick 92 000 kvm lokaler, fördelade i tre svenska och två danska fastigheter.

I slutet av 2023 förvärvades en logistikportfölj om 121.000 kvm i Sverige. Säljaren då var obekräftad men enligt uppgift till FV var det just Blackstone även då. FV bedömde priset till drygt 1,5 miljarder kronor.

Därmed har duon nått ett bestånd på drygt 5 miljarder kronor inom beståndet, via tre stora förvärv.