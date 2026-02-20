OTTP och Fokus Nordic köper för miljarder från Logicenters

Logicenters avyttrar tillgångar om totalt 118 000 kvadratmeter till Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) och dess operating partner Fokus Nordic. Portföljen består av fem högkvalitativa logistikfastigheter i Sverige och Danmark, i attraktiva lägen.

Annons

Urban Partners har biträtts av Colliers och JLL som gemensamma finansiella rådgivare på säljsidan och av Real Advokatbyrå som legal huvudrådgivare.

Logicenters berättar om affären samtidigt som bolaget är i mål med den stora försäljningen till Catena där det ingick fastigheter för hela 8,8 miljarder kronor.

Köpeskillingen i affären mellan Logicenters och OTPP/Fokus Nordic framgår inte direkt. Logicenters uppger dock att man avyttrat ”till ett sammanlagt värde om mer än 1 miljard euro”, alltså mer än 10,7 miljarder kronor.

Det ger runt 2 miljarder kronor till den stora, men ändå mindre, transaktionen. Det skulle i så fall motsvara 17 000 kr/kvm, vilket är drygt 15 procent högre än i den stora affären.

Enligt Fastighetsvärldens kännedom är det OTPP/Fokus Nordics tredje förvärv av logistikfastigheter i Sverige.

I maj 2025 förvärvade duon en stor logistikportfölj i Norden från amerikanska Blackstone för 1,7 miljarder kronor. Där ingick 92 000 kvm lokaler, fördelade  i tre svenska och två danska fastigheter.

I slutet av 2023 förvärvades en logistikportfölj om 121.000 kvm i Sverige. Säljaren då var obekräftad men enligt uppgift till FV var det just Blackstone även då.  FV bedömde priset till drygt 1,5 miljarder kronor.

Därmed har duon nått ett bestånd på drygt 5 miljarder kronor inom beståndet, via tre stora förvärv.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:34

AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum

Nio fastigheter ingår. Gör investering i nytt segment och skapar nytt bolag. Målet är att nå 25 miljarder inom fem år.

Newsflash

Igår kl. 17:02

Klart: Urban Partners säljer för 8,8 mdr till Catena

FV:s uppgifter om storaffären bekräftas. Totalt 612 000 kvm lokaler. Läs om alla fastigheter.

Lista: Största affärerna 2026

von Schéele: ”Transaktionerna visar vår förmåga”

Cushman & Wakefield värvar – satsar i nytt område

Rekryterar från DNB Carnegie.

Ser värdepotentialen i undanträngt segment

FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea.  Om potentialen i stadsnära industrifastigheter.  Vikten av att välja objekt med omsorg.  Det tuffare marknadsläget inom segmentet
FV Quiz

FV Quiz: Heta och okända – vad kan du om logistikbranschen?

Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!

Castellums dolda utmaning – skriver ner för halv miljard

Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Krönika

Demografi förändrar spelplanen

Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.

Ny vd för Storsala – siktar på börsen

Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.

Spaden i jorden för resecentrum i Västerås

Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.

Ikano Bostad i ytterligare förvärv i Göteborg

Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.

Investmentbank hyr 1 800 kvm i Mood-kvarteret

Hyr två våningsplan högt upp i fastigheten.

FV Affärskarta: Se flera stora uthyrningar i närområdet

Största uthyrningarna av kontor 2026

Vakanserna kan ha toppat – men deppigt för sex områden

Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.

Vasakronan säljer i Göteborg

Välkänd fastighet byter ägare.

Lista: Så har Folksam köpt för 40 miljarder på tio år

FV listar alla 31 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.

FI bötfäller SBB med 80 mkr – ”Ser allvarligt på”

Får sanktionsavgift på 80 miljoner. ”De fel vi har konstaterat innebär en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet.”

JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm

Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.

 Tillbaka till förstasidan