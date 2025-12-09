Oscar Sandén och Anders Hansén i nya roller på CBRE

CBRE tillkännager nya ledarroller i Sverige som träder i kraft vid årsskiftet. Oscar Sandén utses till head of agency, alltså ansvarig för uthyrning. Han tar över efter Anders Hansén som istället utses till head of property management, alltså förvaltningsbenet.

Oscar Sandén utses till Head of Agency. Han har varit en del av CBRE i över tio år. I sin nya roll kommer Oscar att leda Agency-teamet med fokus på att driva tillväxt, skapa ytterligare värde för bolagets kunder och fortsätta stärka CBREs marknadsposition. För att stödja denna utveckling har Agency-teamet fått en ny struktur.

Teamet omfattar:

  • Retail – ansvarig chef Oscar Sandén
  • Industrial & Logistics – ansvarig chef Christoffer Nord
  • Office – ny chef Caroline Sjödin

Oscar Sandén, Head of Agency, kommenterar:

– Jag är hedrad och stolt över att tillträda rollen som Head of Agency. Detta innebär en betydande möjlighet att samla Retail, Industrial & Logistics samt Office inom en gemensam och integrerad struktur. Genom att arbeta nära våra kollegor och kunder kommer vi att stärka samarbetet, öka effektiviteten och leverera resultat av högsta kvalitet inom samtliga sektorer.

CBRE meddelar vidare att Anders Hansén har utsetts till Head of Property Management i Sverige. Rikard Eriksen fortsätter att stödja den svenska affären i nära samarbete med Anders Hansén för att säkerställa gemensam riktning och kontinuitet.

Anders Hansén kommenterar:

– Jag ser fram emot att ta mig an denna roll och leda vår Property Management-verksamhet i Sverige. Vi har en stark grund och ett fantastiskt team. Jag ser fram emot att samarbeta med både kollegor och kunder för att bygga vidare på våra framgångar och skapa ännu större värde på marknaden.

Daniel Hummel, Managing Director, CBRE Sweden:

– Dessa förändringar stärker vår förmåga att leverera ännu större värde till våra kunder och kommer att spela en avgörande roll för att driva fortsatt tillväxt samt befästa vår ledande position på marknaden.

