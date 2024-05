Oscar Properties ansöker om företagsrekonstruktion

Oscar Properties Holding AB har lämnat in ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt.

Koncernmoderbolaget Oscar Properties har under fredagen lämnat in ansökan om företagsrekonstruktion. Beslutet har föranletts av moderbolagets likviditetsbrist och höga belåningsgrad. Ansökan avser det noterade moderbolaget, Oscar Properties Holding AB.

Bolaget har under en tid arbetat med en plan som innefattar en uppgörelse med bolagets samtliga borgenärer. I planen har beaktats synpunkter från vissa borgenärer.

En företagsrekonstruktion bedöms vara ändamålsenlig för att slutföra förhandlingar med bolagets borgenärer samt för att ge bolaget erforderlig tid att förhandla med långivare i syfte att skapa en långsiktig hållbar kapitalstruktur, inkluderat möjligheten till kapitalanskaffning samt genomföra omgående organisatoriska förändringar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolagets och koncernens verksamhet ska fortsätta som vanligt under rekonstruktionen.

Grundaren Oscar Engelbert lämnade ifjol vd-stolen och blev nyligen av med marparten av sitt ägande. Efter rekonstruktionen ska han, enligt den ansökan som har lämnats till tingsrätten, lämna även lämna posten som styrelseordförande – som han haft som enda kvarvarande styrelseledamot efter dubbla avhopp för några veckor sedan.

Under fredagseftermiddagen stod OP-kursen i 15 öre per aktie. För en vecka sedan var kursen 25 öre. Allt mycket långt från de glansdagar där bolaget hade en annan inriktning med en inledningsvis hyllad bostadsutveckling där grundaren Oscar Engelbert, via Norra Tornen och 79&Park, lämnat fler landmärken efter sig än många andra inom fastighetsbranschen.

