Oscar Fex blir vice vd vid Micasa

Oscar Fex har utsetts till vice vd vid Micasa. Den nyinrättade positionen syftar till att förstärka ledningsgruppens strategiska arbete med bolagets utveckling och tillväxtresa. Oscar Fex har jobbat i 15 år på Micasa, varav de senaste tio åren som ekonomichef.

Oscar Fex är mycket entusiastisk över sin nya roll och sitt utökade uppdrag.

– Jag är otroligt glad och hedrad att jag har fått den här rollen. Jag brinner för att förbättra och utveckla, och ser fram emot att vara en drivkraft i Micasas pågående förändring, säger Oscar Fex.

Katarina Wåhlin Alm, vd:

– Jag ser att rollen som vice vd är ett viktigt steg för att stärka organisationen och den förändringskraft som kommer att krävas för att förflytta bolaget i enlighet med våra långsiktiga mål och stadens förväntan. Oscars nya roll som vice vd innebär ett ökat fokus på affärsutveckling, vilket är avgörande för att säkerställa att vi kan fortsätta att möta behoven både hos våra privata hyresgäster och hos stadens verksamheter som vård- och omsorgsboende eller LSS-boende.

Oscar Fex har arbetat på Micasa Fastigheter i 15 år, de senaste tio åren i rollen som ekonomichef. Från den 1 januari 2026 är Oscar Fex vice vd och ansvarig för avdelningen Ekonomi och affärsutveckling där enhetscheferna för Controlling, Redovisning, Inköp samt Affärsutveckling rapporterar till honom.