Oscar Engelbert och Peter Eriksson. Montage: Fastighetsvärlden

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Oscar Engelbert vann striden mot sin tidigare affärskollega Peter Eriksson, som äger Pefab. Engelbert slipper betala 100 miljoner i skadestånd till Eriksson slår Stockholms tingsrätt fast, berättar Expressen.

En domare var skiljaktig och ville ge Eriksson rätt mot Engelbert.

– Domen är bedrövlig och jag kan konstatera att en domare var skiljaktig. Vad ska man säga? Jag ska helt klart överklaga domen, säger Peter Eriksson till Expressen.

Engelberts advokater, hade enligt vad Expressen erfarit, skickat ett förslag till förlikning som avvisats.

Bakgrunden till tvisten och stämningen härrör från i slutet av 2020 då Oscar Properties förvärvade fastigheter i Stockholmsområdet, fyra i Västberga och en i Älvsjö, för 745 miljoner kronor av Pefab.

För att ekvationen med köpet skulle kunna bli verklighet byggde det på att Peter Erikssons bolag, Pefab, lånade ut 100 miljoner mot borgen. Det är pengar som Pefab ansåg sig ha förlorat genom avtalsbrott, summerar Expressen.

Peter Eriksson väntas enligt domen i Stockholms tingsrätt få stå för 13 miljoner i rättegångskostnader. Processen med stämningen pågick under fem rättegångsdagar i höstas.

Tingsrätten har konstaterat att det inte finns någon skada för Pefab. Det har Oscar gjort gällande hela tiden, säger advokat P G Jönsson, en av Engelberts ombud i tvisten, till Expressen.

