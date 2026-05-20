Oscar Cassel ny vd på Convendums dotterbolag

Oscar Cassel, tidigare Limbäck, blir vd för Convendums tre dotterbolag som innehåller Convendum Stockholm city, Göteborg city och Convendum Sweden. Håkan Jeppsson som har suttit som vd för hela Convendum sedan starten 2017 blir i stället vd för moderbolaget och kommer därmed ta hand om det mer strategiska.

Håkan Jeppsson grundade coworkingbolaget Convendum 2015 och har sedan dess varit dess vd. Han är även en av ägarna. När Convendum var som störst hade bolaget cirka 80 000 kvm lokaler i Stockholm och Göteborg. I oktober 2024 kunde Fastighetsvärlden avslöja att Convendum gick in i rekonstruktion för sina Stockholmsanläggningar, hela 17 stycken av totalt 20.

Till Fastighetsvärlden sa Håkan Jeppsson då:

– Nu konsoliderar vi och öppnar inte några nya enheter. Vi har följt en beslutad expansionsplan sedan 2020. Hade vi vetat att efter pandemin kommer en ny kris med krig, inflation och kostnadsökningar, så hade vi tänkt annorlunda. Med facit i hand hade vi inte expanderat i samma takt.

Totalt blev bolaget tvingade att stänga ner cirka 25 000 kvm över sex anläggningar.

I juli 2025 var Convendum ur rekonstruktionen. Nu blir det förändringar i ledningsgruppen. Håkan Jeppsson blir vd för moderbolaget och Oscar Cassel blir vd för de tre dotterbolagen, Convendum Stockholm city, Convendum Göteborg city och Convendum Seden.