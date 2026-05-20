En av anläggningarna som Convendum lämnade. Glashuset vid Slussen ägs av Atrium Ljungberg. Foto: Fastighetsvärlden.

Oscar Cassel ny vd på Convendum

Håkan Jeppson har klivit ner från vd-tjänsten på coworkingbolaget Convendum. Ny vd blir istället Oscar Cassel, tidigare Limbäck. Han har innehaft tjänsten som COO i bolaget.

Håkan Jeppsson grundade coworkingbolaget Convendum 2015 och har sedan dess varit dess vd. Han är även en av ägarna. När Convendum var som störst hade bolaget cirka 80 000 kvm lokaler i Stockholm och Göteborg. I oktober 2024 kunde Fastighetsvärlden avslöja att Convendum gick in i rekonstruktion för sina Stockholmsanläggningar, hela 17 stycken av totalt 20.

Till Fastighetsvärlden sa Håkan Jeppsson då:

– Nu konsoliderar vi och öppnar inte några nya enheter. Vi har följt en beslutad expansionsplan sedan 2020. Hade vi vetat att efter pandemin kommer en ny kris med krig, inflation och kostnadsökningar, så hade vi tänkt annorlunda. Med facit i hand hade vi inte expanderat i samma takt.

Totalt blev bolaget tvingade att stänga ner cirka 25 000 kvm över sex anläggningar.

I juli 2025 var Convendum ur rekonstruktionen. Och nu har alltså Håkan Jeppsson fått lämna vd-tjänsten och lämnat över till Oscar Cassel, tidigare Limbäck, som är medgrundare av bolaget och som har varit COO.

Ny vd på Convendum Oscar Cassel. Foto: Convendum.

Fastighetsvärlden söker Convendum för en kommentar.

Artikeln uppdateras.

Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

