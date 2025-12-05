David och Lotta Zetterström står bakom bageriet i Djurgårdsbrunn.

Osäker framtid för Fabrique på Djurgården

Fabriques verksamhet på Djurgården i Stockholm går en osäker framtid till mötes. Verksamhetens bygglov hänger löst eftersom tjänstemän på bygglovsavdelningen har konstaterat att verksamheten strider mot detaljplanen. Nu har man nekat Fabriques bygglov. Enda vägen är nu via politikerna, skriver Mitt i. Fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk.

I det anrika värdshuset Djurgårdsbrunn låg tidigare lyxrestaurangen Oaxen. Lokalerna togs under 2023 över att Fabrique. Bolagets bageriverksamhet har sedan dess störst grannarna som har klagat. Tjänstemännen på bygglovsavdelningen har sedan tidigare konstaterat att bolagets bageriverksamhet är en väsentlig förändring mot tidigare verksamhet och att förändringen kräver bygglov.

Men där har det tagit stopp.

Enligt Mitt i skriver tjänstemännen som slår fast att bygglov inte kan beviljas: ”Den utökade verksamheten strider mot detaljplanens bestämmelser avseende att vara av icke störande karaktär”.

Nu har Fabrique två vägar att gå: antingen dra tillbaka sin bygglovsansökan eller låta ärendet prövas av politiker i stadsbyggnadsnämnden. Fabrique har valt det senare.

Vad som händer om politikerna inte gör tummen upp vet inte David Zetterström som tillsammans med sin fru driver Fabrique.

– Vi har inga andra planer just nu än att fortsätta vår verksamhet. Vi är glada för alla gäster som kommer hit varje dag och fikar och handlar sitt bröd. Det har också blivit lite av ett besöksmål där man kan se hur bagarna jobbar. Om du köper ett surdegsbröd i någon av Fabriques butiker – då är det här det har bakats, säger David Zetterström till Mitt i.

