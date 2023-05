Realplay fokuserar i avsnittet på Örebro som en av Sveriges hetaste regioner. Erik Blom från Örebro kommun, Magdalena Nääs från Serneke och Victor Sunnliden från Business Region Örebro pratar ekonomisk tillväxt, positiv befolkningstillväxt och Sveriges första klimatsmarta stadsdel.

Örebro brukar kalla sig för en demografisk mittpunkt och det är också där avsnittet tar avstamp när förvaltningsdirektören Erik Blom från Örebro kommun, pratat om läget.

– Vi når cirka 70 procent av Sveriges befolkning på en radie inom 30 mil, plus Oslo. Läget är a och o för företagare, säger han.

Bostadsbyggandet är i dagsläget lite annorlunda mot hur det tidigare har sett ut. De senaste tio åren har Örebro varit en av de kommuner i landet som byggt mest per capita, enligt Erik Blom, och under åren 2016 till 2018 flyttade 10.000 invånare in och något som sticker ut är kommunens sätt att arbeta.

– Vi har färdig detaljplanelagd mark som gått att sälja snabbt, säger han.

Örebro äger relativt mycket mark som kommun och det är enligt Erik Blom en fördel nu när marknaden är som den är. Man har inte fått tillbaka så mycket markanvisningar eftersom kommunen har kunnat resonera med byggherrar och gett dem mer tid för sina projekt.

Det här är en av sakerna som lockar bostadsutvecklare till regionen.

– Befolkningstillväxten gör att det finns behov och efterfrågan på bostäder och Serneke har velat etablera sig i Örebro som exploatör. Örebro sticker ut med sitt sätt att arbeta där de är väldigt involverade och samarbetar, säger Magdalena Nääs, projektutvecklare hos Serneke som är en av de fem exploatörerna i Tamarinden.

