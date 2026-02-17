Optuna och Alma köper i norra Göteborg

Optuna Management och Alma Property Partners, som under 2025 etablerade ett gemensamt joint-venture med fokus på lager- och lättindustrifastigheter i Storgöteborg, har genomfört sitt andra gemensamma förvärv. Transaktionen avser fastigheten Kärra 92:1 i Göteborg, som förvärvats från Nordsvets Holding AB.

Fastigheten omfattar cirka 2 900 kvadratmeter uthyrningsbar yta samt generösa ytor Industrial Outdoor Storage (IOS). Fastigheten är belägen på ett etablerat och strategiskt läge i Orrekulla industriområde i norra Göteborg. I samband med förvärvet har befintlig hyresgäst omförhandlat och förlängt sitt hyresavtal.

“Detta förvärv är ett tydligt nästa steg i vår gemensamma strategi att bygga ett högkvalitativt bestånd inom lager och lättindustri i Storgöteborg. Kärra 92:1 uppfyller våra krav vad gäller funktionalitet, läge och hyresgästkvalitet, och utgör ett starkt tillskott till portföljen,” säger Simon Qvilldal, medgrundare av Optuna Management.

“Vi fortsätter att selektivt investera i fastigheter där vi ser långsiktig efterfrågan och möjlighet att kombinera stabil avkastning med värdeskapande. Kärra 92:1 är ett bra exempel på detta, med en robust affär i botten och potential att vidareutveckla fastigheten över tid,” säger Mikael Pehrsson, Partner och Head of Sweden på Alma Property Partners.

“Jag är mycket nöjd med att ha genomfört affären tillsammans med Optuna och Alma. En smidig process från start till mål vilket gjort att affären känns som ett naturligt och väl avvägt nästa steg för fastigheten och hyresgästen,” säger Stefan Nordvall, ägare av Nordsvets Holding AB.