Optikerkedja öppnar i Skärholmen centrum

Den snabbväxande nederländska optikkedjan Eyes + more har i sin storsatsning i Sverige valt Grosvenors Skärholmen centrum som en plats att etablera sig på. Optikkedjan har tecknat avtal om att öppna butik i en lokal på cirka 200 kvadratmeter i centralt läge med tillträde 1 juli och beräknad öppning i mitten av september. Eyes + more tar plats i modekedjan Almas lokaler, som flyttar till annan plats i centrum, med Åhléns som närmaste granne.

Eyes + more:s etablering bekräftar att det starka uthyrningsåret 2026 fortsätter med oförminskad styrka för Skärholmen centrum. Tidigare i år har avtal tecknats med bland annat kampsportskonceptet Stance Training, Akademibokhandeln, KFC och Doktor.se, som öppnar en vårdcentral i Skärholmen centrum efter sommaren.

– Att Eyes + more väljer att etablera sig i Skärholmen centrum är mycket glädjande. Det stärker vårt erbjudande ytterligare och bidrar till den bredd och variation som gör centrumet till en attraktiv destination för shopping, service och vardagsärenden. Vi ser ett fortsatt starkt intresse från aktörer som vill vara en del av vår utveckling, vilket gör att vi kan fortsätta skapa nya anledningar att besöka Skärholmen centrum, säger Eva Enochsson, director, asset management för Skärholmen centrum.

Eyes + more är en europeisk optikkedja som säljer glasögon och solglasögon med fokus på ett fast prisupplägg med ett all inclusive-koncept där synundersökning, båge, extra tunna glas och valfri ytbehandling ingår i priset. Företaget grundades i Nederländerna 2005 och har sedan dess expanderat till flera europeiska länder, bland annat Sverige. Den första svenska butiken öppnade i Malmö 2022 och i dag finns 14 butiker i landet. Målet är över 50 butiker i Sverige på sikt.

– Vi letar kontinuerligt efter intressanta lägen och Skärholmen är ett område med potential. Skärholmen centrum är ett stort centrum och en knutpunkt i södra Stockholm. Därför är det en perfekt plats för oss att etablera oss på, säger Nina Wyholt Gradin, head of expansion för Eyes + more.

Eyes + more etablerar sig i en lokal på totalt drygt 200 kvadratmeter som ligger intill Åhléns stora varuhus i Skärholmen centrum. Lokalen har tidigare inrymt optikkedjan Specsavers som har flyttat till ett annat läge i centrum. Senast har modekedjan Alma haft en pop up-butik i lokalen, men flyttar nu till andra lokaler i Skärholmen centrum.