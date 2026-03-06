Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år
Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 000 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.
Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 000 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.
Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.
”Typiskt i ett tidigt vändningsskede”, ”sannolikt kommer en rekyl” och ”ekonomisk vårvärme” är några av kommentarerna,
Pandox vd rattar storaffärer i en bransch som åter visar stor framtidstro.
Vad heter ägarfamiljen bakom Elite? Vad står a:et för i Petter A Stordalen? Testa dina hotellkunskaper!
En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgäster som måste lämna.
Intervju med Per Niklasson.
Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.
Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.
Fullt uthyrt i attraktivt läge i närheten av centralen.
Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.
Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.
Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.