Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 000 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Tidigare toppchef lämnar konsultbolag helt

Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.

Sex experter om en allt hetare bostadsmarknad

”Typiskt i ett tidigt vändningsskede”, ”sannolikt kommer en rekyl” och ”ekonomisk vårvärme” är några av kommentarerna,
Växlar upp i nya lägen

Pandox vd rattar storaffärer i en bransch som åter visar stor framtidstro.

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Hans Wallenstam berättar för Fastighetsvärlden om ny topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Största uthyrningarna av kontor 2026
Castellum och Vasakronan kan bli stora vinnare

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgäster som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Vasakronan hyr ut 6 300 kvm

Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.

PP Pension hyr ut 3 600 kvm till myndighet

Fullt uthyrt i attraktivt läge i närheten av centralen.

Eurocommercial förvärvar för över miljard

Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.

Köper stora Frösundavik för 3 miljarder

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området

Tidigare förslag skrotas – hela 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

