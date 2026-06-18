OpenAI öppnar kontor i Stockholm – det blir det första nordiska kontoret. Ambitionen är att öppna under hösten.

Anledningen till att bolaget väljer Stockholm är att Sverige är en av företagets snabbast växande marknader i Europa med ett ökat antal användare, och att Sverige är en lockande startup-miljö med många framgångsrika företag.

”Sverige har ett av Europas mest avancerade tech-ekosystem och vassa talanger inom ingenjörsvetenskap”, säger Emmanuel Marill, Open AI:s verkställande direktör för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika, i pressmeddelandet.

FV saknar kännedom om var kontoret kommer att ligga.

Ett positivt besked för Stockholm och Sverige, menar bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M).

”Att OpenAI öppnar kontor i Stockholm är ett bevis på Sveriges position som en av världens ledande tekniknationer”, säger han i en kommentar till TT.