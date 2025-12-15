OOF Group hyr ut 3.400 kvm i Västerås

OOF Group har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Fitness Brands, en ledande aktör inom träningsutrustning och helhetslösningar för träning och hälsa. Det nya avtalet omfattar 3.400 kvm i en nyproducerad anläggning i Tunbytorp, fördelat på showroom, kontor och lager.

Byggnaden uppförs och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och genomförs som ett samriskprojekt mellan OOF Group AB, Amymone Fastighet AB och Carpenter i Mälardalen AB. Anläggningen beräknas stå klar för inflyttning runt årsskiftet 2026/2027.

OOF Group påbörjar inom kort uppförandet av en miljöcertifierad anläggning i verksamhetsområdet Tunbytorp i Västerås. Av byggnadens totala area om 5 100 m² är större delen uthyrd till Fitness Brands.

– Vi är glada över att lärt känna Fitness Brands och dessutom fått förtroendet att uppföra deras nya huvudkontor. Fitness Brands är ett framgångsrikt lokalt bolag som vi är nöjda att ha som hyresgäst. Projektet blir vårt första i Västerås. Nu ser vi fram emot att leverera en fin anläggning och etablera oss som en ledande utvecklare i stan, säger Robert Eek, VD OOF Group.

– Efter många år i våra nuvarande lokaler känns det en gnutta vemodigt men oerhört spännande att ta nästa steg. Flytten innebär en stor förändring, men också en möjlighet att växa in i en modern och mer ändamålsenlig miljö. Vi ser fram emot att etablera oss i våra nya lokaler, säger Emma Lundgren, VD Fitness Brands.