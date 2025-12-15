OOF Group hyr ut 3.400 kvm i Västerås

OOF Group har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Fitness Brands, en ledande aktör inom träningsutrustning och helhetslösningar för träning och hälsa. Det nya avtalet omfattar 3.400 kvm i en nyproducerad anläggning i Tunbytorp, fördelat på showroom, kontor och lager.

Annons

Byggnaden uppförs och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och genomförs som ett samriskprojekt mellan OOF Group AB, Amymone Fastighet AB och Carpenter i Mälardalen AB. Anläggningen beräknas stå klar för inflyttning runt årsskiftet 2026/2027.

OOF Group påbörjar inom kort uppförandet av en miljöcertifierad anläggning i verksamhetsområdet Tunbytorp i Västerås. Av byggnadens totala area om 5 100 m² är större delen uthyrd till Fitness Brands.

– Vi är glada över att lärt känna Fitness Brands och dessutom fått förtroendet att uppföra deras nya huvudkontor. Fitness Brands är ett framgångsrikt lokalt bolag som vi är nöjda att ha som hyresgäst. Projektet blir vårt första i Västerås. Nu ser vi fram emot att leverera en fin anläggning och etablera oss som en ledande utvecklare i stan, säger Robert Eek, VD OOF Group.

– Efter många år i våra nuvarande lokaler känns det en gnutta vemodigt men oerhört spännande att ta nästa steg. Flytten innebär en stor förändring, men också en möjlighet att växa in i en modern och mer ändamålsenlig miljö. Vi ser fram emot att etablera oss i våra nya lokaler, säger Emma Lundgren, VD Fitness Brands.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Jättesatsning – vill bygga ut varuhus med 50.000 kvm

Skandinaviens största varuhus vill expandera till 95.000 kvm.

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Se alla affärer i närheten på FV Affärskarta

Fyra kasinon – fyra olika öden

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland. Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

NP3 köper för 442 miljoner

Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.

Ny vd vid Balticgruppen

”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”

Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell

Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.

Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm

Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.

Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen

Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Werket Wihlborgs Malmö

Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub

Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.

Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området

Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.

Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg

 Lösningen med terrassen   Historien med bankerna.  Volymen som tillförs.  Fokus på hållbarhet.  Inspirerats av grannarna.

 Tillbaka till förstasidan