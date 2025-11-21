Obos och Bonava satsar i centrala Göteborg

Obos och Bonava inleder utvecklingen av ett gemensamt bostadsprojekt i centrala Göteborg, med redan påbörjad detaljplan. Cirka 75 bostäder planeras att byggstarta så snart detaljplanen vunnit laga kraft och andra villkor uppfyllts. För Obos är detta ytterligare en etapp i den strategiska satsningen i Göteborg.

Nu tar OBOS och Bonava nästa steg i utvecklingen av nya bostäder på Utlandagatan i nedre Johanneberg, Göteborg. Arbetet med detaljplanen har startats och tillträde sker under första kvartalet 2027. Att säkerställa att fler bostäder byggs är prioriterat för OBOS, trots en fortsatt tuff marknadssituation.

– Som medlemsorganisation har vi ett tydligt uppdrag och det är att förse kunder och medlemmar med bostäder oavsett konjunktur. Detta är ett riktigt bra läge och jag har en stark tro på att det blir attraktiva bostäder som många vill och har möjlighet att köpa när försäljningen påbörjas, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

Bostadsprojektet utvecklas i nära samverkan mellan OBOS och Bonava och är resultatet av en långsiktig dialog och strategiskt markförvärv som nu stärker båda bolagens närvaro i Göteborg.

– Vi ser fram emot att tillsammans med OBOS fortsätta skapa moderna bostäder i ett av Göteborgs mest eftertraktade områden. Genom att kombinera vår kompetens och erfarenhet stärker vi vår gemensamma position som drivande aktörer i regionen, säger Carmith Mårtensson, Regionchef Riks, Bonava Sverige.

Samarbetet i Johanneberg bygger vidare på det gemensamma bolag som Bonava och OBOS redan etablerat i utvecklingen av kvarteret Explora om drygt 200 lägenheter i Södra Änggården som nu omvandlas till en modern och levande stadsdel.

– Det här samarbetet stärker ytterligare vår närvaro i Göteborg, vilket är helt i linje med vår strategi att erbjuda våra medlemmar bostäder av riktigt hög kvalitet och i rätt läge. Genom att erbjuda bostadsrättslägenheter med OBOS Deläga sänker vi dessutom tröskeln för fler till en egen bostad i ett av Göteborgs bästa lägen, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.