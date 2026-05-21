Ritorp, Solna. Illustration: Kaminsky Arkitektur.

Omdiskuterad byggplan i Ritorp bantas igen

Kvarteret i Ritorp, Solna, har ritats om flera gånger de senaste två åren. Nu har antalet lägenheter som ska byggas sänkts igen. Men oppositionen vill stoppa bygget en gång för alla.

För två år sedan ingick Resona ett markanvisningsavtal med Solna stad för att utveckla 25 000 kvm BTA hyresrätter på tomträtten i Ritorp, Solna. Tanken var att bygga 250–300 bostäder.

Men sedan planerna presenterades 2024 har kvarteret Fröfjärdsparken ritats om flera gånger. Från 250–300 bostäder sänktes antalet till 190. Nu bantas bygget igen – till 175 bostäder.

Det på grund av massiv kritik om att husen skulle byggas för tätt, att gamla förenings- och träningslokaler skulle behöva rivas, och att Fröfjärdsparken inte värnades tillräckligt.

Ritorp, Solna. De nu sänkta husen främst i bild. Illustration: Kaminsky Arkitektur.

I det nya förslaget ska större delen av parken bevaras och rustas upp. Höjden på de två högsta husen närmast grönområdet ska dessutom kapas.

– En stor skillnad är att vi valt att sänka punkthusen två våningar eftersom det var det som de flesta hade synpunkter på under granskningen. Även om alla inte är nöjda så finns det få förslag där vi lyssnat och förändrat så mycket med hänsyn till de boende, säger Martin Eliasson (S), ordförande i byggnadsnämnden, nu till Mitti.

Martin Eliasson hoppas på byggstart inom max två år, säger han vidare.

Ritorp, Solna ovanifrån. Illustration: Kaminsky Arkitektur.

M, KD, L och SD är emot hela projektet. Flera av oppositionspartierna vill stoppa planerna, även om det är förenat med stora kostnader.

Området är framtaget tillsammans med Kaminsky Arkitektur.

