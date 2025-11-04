Omami öppnar på Göteborgs Centralstation

I december öppnar Omami en ny restaurang på Göteborgs Centralstation. Här upplevs asiatiska smaker med influenser från bland annat Vietnam och Japan.

─ Vi är glada över att kunna välkomna Omami till stationen. Här vill vi skapa en mötesplats där du får bra mat och en trevlig stund. Den asiatiska inriktningen passar perfekt och vi tror att både resenärer och göteborgare kommer att uppskatta den, säger Michael Dahlgren, regionchef Jernhusen.

Omami har sedan tidigare två take-away-enheter i Göteborg; i Linnéstaden och Johanneberg samt fullskaliga restauranger i Borås, Varberg och Ulricehamn. Den nya enheten på Centralstationen blir den första fullskaliga restaurangen i Göteborg, med fullständiga rättigheter och både sittplatser och take-away.

─ Vi är supertaggade på det här läget – det känns helt rätt för Omami! Vi tror verkligen på potentialen här, både för gäster som vill äta på plats, för dem som vill beställa sin mat enkelt via vår hemsida, och för alla företag i huset och närområdet som vi kan leverera vår catering till. Det här blir ett steg närmare vår vision om att göra riktigt bra asiatisk streetfood tillgänglig för ännu fler, säger Josefin Thorén, COO Omami Group.

Lokalen ska få en total make-over. Renoveringen startade redan i oktober. I december öppnas dörrarna till Omami.