Om budet på If-huset: ”Mitt bud är ett bra bud”

I mitten av förra veckan lämnade Sterner Stenhus Förvaltning, med Elias Georgiadis som ägare, ett bud för att köpa det noterade enfastighetsbolaget Solnaberg Property – med If-huset i Solna som enda tillgång. I fredags valde Solnabergs styrelse att rekommendera aktieägarna att nobba budet. Budet avsågs för lågt.

Elias Georgiadis kommenterar budet för Fastighetsvärlden:

– Mitt bud är ett bra bud till aktieägarna. Styrelsen måste räkna baklänges för att kunna jämföra med vad det skulle kosta att sälja fastigheten. Vad är värdet då? Betydligt lägre. Man måste ta bort den latenta skatten för en affär och man måste räkna bort vad det kostar att likvidera ett bolag.

Många av aktieägarna i Solnaberg har gjort en bra resa på innehavet sedan bolaget noterades hösten 2016. Budkursen motsvarar en premie om 44 procent jämfört med introduktionskursen om 100 kronor när enfastighetsbolaget börsnoterades. Inklusive utdelningar ger det 70 procent. Aktieägarna har dock haft svårt att ta sig ut bolaget till följd av den låga omsättningen.

– Många har känt sig inlåsta i tre–fyra år. Budet är förstås en möjlighet för säljare att snabbt ta sig ut, jämfört med att till exempel invänta en försäljningsprocess och de kostnader som uppstår vid den processen, säger Elias Georgiadis till Fastighetsvärlden.

Solnaberg Property har i sin halvårsrapport per 30 juni 2019 uppgivit ett marknadsvärde på fastigheten om 1.075 miljoner kronor. Budet motsvarar en rabatt om 0,6 procent jämfört med substansvärde per aktie om 144,9 kronor per 30 juni 2019. Fastigheten innehåller 31.700 kvm lokaler, If förlängde i april 2019 sitt hyreskontrakt till 2031. If:s hyresavtal omfattar 26.000 kvm.