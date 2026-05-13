Oljefonden vill sälja miljardkåk på Oxford Street

Den norska oljefonden, formellt förvaltad av Norges Bank Investment Management, har beslutat att sälja ett fastighetsinnehav värt omkring 100 miljoner pund på Oxford Street i centrala London. Affären markerar ännu ett steg i fondens gradvisa ombalansering av sin globala fastighetsportfölj.

Den aktuella fastigheten rymmer bland annat ett av flaggskeppen för den brittiska apotekskedjan Boots, som länge varit en av de mest välkända hyresgästerna på den hårt trafikerade shoppinggatan. Försäljningen innebär att ett av de mer profilerade handelslägena på Oxford Street nu byter ägare, i en marknad som fortsatt präglas av omställning efter flera år av förändrade konsumtionsmönster och ökande press på fysiska butiker.

Fastigheten ligger på 355–361 Oxford Street, nära Bond Street tunnelbanestation. Fastigheten innehåller totalt 5 500 kvm lokaler, varav 2 900 kvm butiksyta. Högst upp finns kontorslokaler.

Bakgrunden till beslutet är enligt marknadsbedömare att fonden fortsätter sin strategi att optimera fastighetsportföljen genom att sälja utvalda tillgångar i mogna marknader, särskilt där värderingarna bedöms ha nått en toppnivå. London har under en längre tid varit en central marknad i den norska fondens fastighetsinvesteringar, men också en av de mest cykliska.

Oxford Street, som är en av Europas mest kända shoppinggator, har samtidigt genomgått stora förändringar. Ökad e-handel, förändrade hyresstrukturer och omvandlingen av detaljhandeln har lett till att flera internationella aktörer omvärderat sina exponeringar i området.

Försäljningen av fastigheten väntas väcka intresse bland institutionella investerare som söker exponering mot prime retail i London, trots en fortsatt osäkerhet kring framtiden för traditionella butikslägen. Affären ses också som ytterligare ett tecken på att stora globala fastighetsägare justerar sina portföljer i takt med att detaljhandelslandskapet förändras i snabb takt.

NBIM förvärvade den aktuella fastigheten i juli 2016. Köpeskillingen då var cirka 124 miljoner pund och säljare var Aberdeen.