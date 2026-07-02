Kändiskock öppnar restaurang vid Stureplan
Står bakom fyra restauranger i Stockholm och Göteborg.
Står bakom fyra restauranger i Stockholm och Göteborg.
Gör comeback på marknaden efter tre år. Köper 20 000 kvm handel.
Ska genomföras etappvis från 2026.
Får även utökad elkapacitet. Redo att utöka lokalytan till 90 000 kvm.
Begreppet är inte utslitet, utan vi ägnar oss snarare åt för mycket snack och lite verkstad.
Vd:n ”Vi är mycket glada över att ha tecknat vårt första hyresavtal i Sverige”.
Omfattar totalt 87 lägenheter och en uthyrningsbar yta om cirka 6 700 kvm.
Två av Sveriges ledande bolag gör affär.
Avyttrar två fastigheter om 17 000 kvm.
Nära Fridhemsplan och ett kvarter ifrån Norr Mälarstrand.
Bostadsprojekt med 500 bostäder.
Förvärvet av Combify breddar beslutsplattformen som gjort flera andra förvärv de senaste två åren.
Projekt med 150 bostäder i 08-området byter ägare.
”Ska bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare”.