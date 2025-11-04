Oliver Ingrosso öppnar nytt i Moodkvarteret

Moodkvarteret i central Stockholm får inom kort två nya restaurangtillskott i form av Baroma och Ollis Deli. Med inspiration från både Italien och amerikanska delis skapas en ny mötesplats där mat, atmosfär och kvartersliv står i centrum.

Lokalerna ligger i hörnläge mellan Regeringsgatan och Jakobsbergsgatan och öppning planeras till början av december. Hyresvärd är AMF Fastigheter.

– Moodkvarteret är helt rätt ställe för oss att växa och etablera oss. Det är ett levande kvarter med rätt puls, rätt publik och rätt energi. Vi vill vara en del av människors vardag, från morgonkaffet till fredagsaperitivon, säger Oliver Ingrosso, grundare till Baroma och Ollis Deli.

Bakom Baroma och Ollis deli står Oliver Ingrosso och Tim Karlsson, som sedan tidigare driver den populära restaurangen Olli i samma fastighet. De nya tillskotten har lokaler bredvid varandra med en öppen planlösning men kommer ha olika uttryck och inredning som speglar deras respektive koncept.

Hos Baroma står det italienska köket i centrum med äkta romersk pizza, smårätter och cocktails. Ollis Deli öppnar redan tidig morgon och blir som namnet avslöjar en delibutik med servering och försäljning av den populära foccaciamackan, kallskuret och andra italienska delikatesser från bland annat Oliver Ingrossos eget märke Mino. Det går även att få en klassisk italiensk espresso på stående fot eller en kall drink medan man inväntar sin beställning. Allt över disk i klassisk delistil med personlig service som signum. Ollis Deli kommer också att erbjuda catering och möjlighet att köpa med sig pizzadeg, tomatsås och mozzarella för att göra romersk pizza hemma, uppges det i ett pressmeddelande.

– Baroma och Ollis Deli tillför något helt nytt till Moodkvarteret. Koncepten är skräddarsydda för vår målgrupp och ger liv till både gatan och kvarteret från tidig morgon till sen kväll. Beläget mitt i Moodkvarteret är vi övertygade om att det här blir ett nytt favoritställe att mötas på i city, säger Helena Sahlborn, centrumchef i Mood.

Baroma kommer ha sittplatser för ungefär 70 gäster medan Ollis Deli har ett mindre antal sittplatser och mingelyta.

