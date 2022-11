Oklarhet i flaggning kan innebära sanktionsavgift för SBB

Det är DI som uppmärksammat att Finansinspektionen överväger en sanktionsavgift för att den flaggning SBB gjorde i augusti om innehavet i JM, då den inte tydligt angav att delar av innehavet innehas via andra instrument än aktier.

Nu har SBB kommit in med en förtydligande flaggning där bolaget äger drygt 28,2 procent direkt via aktier medan nära 2,39 procent via något slags swaparrangemang.

Advokatfirman Vinge har på uppdrag av SBB besvarat Finansinspektionens frågor och menar att den tidigare flaggningen i allt väsentligt korrekt och att man kontrollerar även de aktierna.