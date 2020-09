Oh Poké till AL:s Gränby – första utanför Stockholm

I slutet av oktober öppnar Oh Poké i Gränbystaden galleria i Uppsala. Fastigheten ägs av Atrium Ljungberg.

Företaget tar ett nytt grepp på Poké bowl-trenden och har på två år öppnat fjorton restauranger, där etableringen i Uppsala blir den första utanför Stockholm.

I början av 2019 öppnade den första Oh Poké i Stockholm och knappt två år senare finns hela fjorton restauranger.

Medgrundaren och entreprenören Sihaam Masae blev nyligen uppmärksammad av Tidningen Företagarna, för att ha en av Sveriges bästa idéer som företagare under 30 år.

– Vi ser fram emot att öppna i Gränbystaden galleria, säger Sihaam Masae, medgrundare Oh Poké. Uppsalarestaurangen blir vår första enhet utanför Stockholm vilket för oss är en stor milstolpe. Vi vill att fler ska ha möjlighet att äta våra goda Poké bowls och uppleva den polynesiska värmen.

Gränbystaden har på några år utvecklats från ett köpcentrum till Uppsalas andra stadskärna med bostäder, underhållning, restauranger, service och vård. Under 2019 serverades cirka 2,5 miljoner måltider på våra nära trettio restauranger och caféer.

– Vi är väldigt glada att Oh Poké öppnar i Gränbystaden, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg. Erbjudandet till våra besökare blir ännu bredare och Oh Poké lägger mycket fokus på inredning och bemötande.

Hyresavtalet med Oh Poké är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.