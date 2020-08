Odd Molly köper för 160 mkr – Thagesson blir tredje störst

Odd Molly har ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter genom förvärv av 100 procent av aktierna i två fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 160 miljoner kronor.

Totalt omfattar fastighetsbeståndet en uthyrbar area om 22.790 kvm varav 7.490 kvm i Borås och 16.300 kvm i Trollhättan med sammanlagt tre hyresgäster.

Säljer gör Trenäs Förvaltning, ett investmentbolag som Fastighetsvärlden kan berätta ägs av Lars Thagesson med familj.

– Vi fick ett erbjudande och valde att vara med. Den ena fastigheten har vi ägt i två–tre år och den andra köpte vi nyligen och den har vi egentligen inte tillträtt ännu, berättar Lars Thagesson för Fastighetsvärlden.

Thagesson är för närvarande vice vd vid SBB (sedan februari 2018, läs mer här) och är en av dem som gjort allra mest fastighetstransaktioner i landet någonsin. Tidigare har han jobbat vid Hemfosa och Kungsleden.

Det privata fastighetsinnehavet började han bygga upp 2003. Hans privata innehav finns tydligt redovisat i anställningskontraktet med SBB.

– De fastigheter som jag äger privat är till 90 procent lager- och logistikfastigheter. Det är väldigt tydligt att det inte ska krocka med de segment som SBB fokuserar på, säger Lars Thagesson till Fastighetsvärlden.

I Trenäs Förvaltning finns ett 30-tal fastigheter, varav några delägda. Vd för bolaget är dottern Caroline Thagesson och det finns ytterligare två anställda.

– Min roll är egentligen ganska liten, och har blivit allt mindre.

En stor del av fastighetsbeståndet i Trenäs Förvaltning finns i Västra Götaland, men det finns även fastigheter i Stockholmsområdet. Det finns även en del skogsfastigheter i bolaget.

– Jag gillar skog, säger Thagesson.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden blir Tagesson och Trenäs Förvaltning tredje största ägare i Odd Molly efter affären, med en aktieandel om 10–12 procent.

Läs gärna Fastighetsvärldens uppmärksammade personporträtt från 2011 på Lars Tagesson här. Rubriken är ”Handelsresande i fastigheter”.

Odd Mollys fastighetsbestånd ökar efter förvärvet till knappt 73.000 kvm inklusive tillbyggnaden i Kristianstad. Årliga avtalade hyresintäkter ökar från 23,9 miljoner kronor till 37,7 miljoner kronor och beräknat driftsnetto från 21,7 miljoner kronor till 32,5 miljoner kronor.

Finansiering sker via en planerad nyemission på totalt drygt 57 miljoner kronor, banklån och säljarreverser. Planerad tillträdesdag är den 22 oktober 2020.

Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning AB äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs. I samband med tillträdet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 3.750.000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till Trenäs, givet godkännande på extra bolagsstämma i Odd Molly, samt en riktad kontant nyemission om totalt 3.400.000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd, inom ramen för befintligt mandat. Totalt planeras emissioner om drygt 57 MSEK.

Odd Mollys första fastighetsköp var ett förvärv från Ilija Batljan privat, i slutet av 2019, läs mer här. Då fick Batljan betalt i Odd Molly-aktier, i mitten av augusti 2020 köptes fyra lagerfastigheter från Millennium Fastigheter, läs mer här, och då blev Jan-Åke Glommen stor aktieägare. Och nu alltså Lars Tagesson.

Rutger Arnhult och Patrik Tillman har varit storägare i Odd Molly länge, när det endast var ett klädbolag.