Obos värvar Martina Bergh från Nordr

Martina Bergh börjar som affärsutvecklare hos OBOS, med placering i Stockholm. Hon har över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling och analys, med särskilt fokus på förvärv, transaktioner och strategiska utvecklingsinitiativ. Martina Bergh kommer närmast från Nordr och har tidigare haft nyckelroller på Svefa och SSM.

Annons
Martina Bergh.
Visa faktaruta

– Det känns extra bra att ansluta till OBOS som har ett genuint fokus på hållbarhet, engagemang för att ge tillbaka till samhället samt det fokuserade arbete och initiativ som görs med att göra förflyttningar som bidrar till hela branschen, säger Martina Bergh.

Utöver sitt professionella engagemang har Martina ett starkt intresse för ideellt arbete inom barn- och ungdomsidrotten, där hon själv är aktiv som fotbollstränare. Ett engagemang helt i linje med OBOS ambition att bidra till positiva samhällsförflyttningar – både inom och bortom bostadsbyggandet, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson blir styrelseordförande.

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid

Wetterling till Nybrogatan

Utökar lokalerna vid flytten från Kungsträdgården.

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.

Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget

Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.

Global jätte stänger ner i Stockholm

Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.

Oväntad restaurangsatsning i city har stängt

Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén, Afa Fastigheter. Stureplan 8

Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter

”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.

Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”

Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång

Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city

500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.

Blågula bolag i miljardaffär i Köpenhamn

13.000 kvm nytt byter ägare.

Episurf i trasslig fastighetsaffär för 743 mkr

Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.

 Tillbaka till förstasidan