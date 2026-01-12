Obos värvar Martina Bergh från Nordr

Martina Bergh börjar som affärsutvecklare hos OBOS, med placering i Stockholm. Hon har över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling och analys, med särskilt fokus på förvärv, transaktioner och strategiska utvecklingsinitiativ. Martina Bergh kommer närmast från Nordr och har tidigare haft nyckelroller på Svefa och SSM.

– Det känns extra bra att ansluta till OBOS som har ett genuint fokus på hållbarhet, engagemang för att ge tillbaka till samhället samt det fokuserade arbete och initiativ som görs med att göra förflyttningar som bidrar till hela branschen, säger Martina Bergh.

Utöver sitt professionella engagemang har Martina ett starkt intresse för ideellt arbete inom barn- och ungdomsidrotten, där hon själv är aktiv som fotbollstränare. Ett engagemang helt i linje med OBOS ambition att bidra till positiva samhällsförflyttningar – både inom och bortom bostadsbyggandet, uppger bolaget i ett pressmeddelande.