Obos tecknar avtal med Skanska för höga Stadsljus

Sedan tidigare fanns ett samverkansavtal. Nu har OBOS tecknat avtal med Skanska om totalentreprenad för uppförandet av Stadsljus i Norra Djurgårdsstaden. Projektet omfattar 364 bostäder samt lokaler i bottenvåningar och blir med sina 110 meter ett av de högsta bostadshusen i Stockholm. Byggstart planeras till januari 2027.

Stadsljus är ett av Sveriges mest betydande bostadsprojekt just nu, både sett till omfattning och arkitektonisk ambition. Projektets storlek, höjd och läge ställer höga krav på projektering, logistik och genomförande i tät stadsmiljö. Valet av Skanska som entreprenör grundas i bolagets gedigna erfarenhet av stora och tekniskt komplexa byggprojekt, inklusive uppförande av höga byggnader med högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och precision i genomförandet.

– Det känns väldigt bra att ha tecknat entreprenadavtal med Skanska. Stadsljus ställer mycket höga krav på genomförandekompetens och Skanska har lång erfarenhet av att bygga komplexa och höga byggnader i urbana miljöer. Deras kompetens och arbetssätt gör dem väl lämpade att uppföra Stadsljus, säger Sofia Ljungdahl, vd för OBOS Nya Hem.

Byggnaden består av tre cylinderformade volymer som ger goda ljusförhållanden och bostäder i flera väderstreck. De två nedre våningsplanen inrymmer lokaler för bland annat gym, restaurangverksamhet och förskola, och under mark byggs garage med cirka 120 parkeringsplatser, elbilsladdning och cykelpool.

Projektet är ritat av arkitektkontoren Yellon och Cobe och planeras att uppföras med högt ställda ambitioner inom hållbarhet, gestaltning och materialval. Stadsljus planeras att Svanenmärkas, med innerklimat certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Projektet omfattar bland annat användning av klimatförbättrad betong för att minska klimatavtrycket, och delar av fasaden förses med solceller.

– Efter ett gediget arbete tillsammans under de senaste 1,5 åren har vi nu kommit till nästa fas i detta fantastiska projekt. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med OBOS, säger Anna Möller, Distriktschef, Skanska Sverige AB.

Byggstart planeras till januari 2027, med inflyttning från första kvartalet 2030. Inför byggstarten genomför Stockholms stad under 2026 en marksanering på platsen.

