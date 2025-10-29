Obos har dubblat byggstarterna

OBOS redovisade ett resultat före skatt på 387 miljoner NOK för tredje kvartalet 2025, upp från -14 miljoner NOK under samma period föregående år. Hittills i år uppgår resultatet till 531 miljoner NOK, vilket är en minskning med 302 miljoner NOK jämfört med de tre första kvartalen 2024. Samtidigt har byggandet av nya bostäder ökat kraftigt – nästan dubbelt så många bostäder har påbörjats jämfört med i fjol.

Det innebär att 1 820 nya bostäder har byggstartats per tredje kvartalet, vilket är 887 fler än under samma period 2024. Av dessa påbörjades 635 bostäder i Sverige.

– Vi har ökat takten i bostadsbyggandet igen för att möjliggöra framtida värdeskapande och uppfylla vårt syfte att bygga bostäder för våra medlemmar oavsett marknadsläge. Vi har nu över 3 300 bostäder under byggnation, många av dem med lägre försäljningsgrad än normalt. Det kan vi göra tack vare att vi har den finansiella styrkan att kunna ta risken. Samtidigt tror vi att nyproduktionsmarknaden gradvis är på väg att återhämta sig, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef i OBOS.

Resultatnedgången beror främst på höga finanskostnader samt att bostadsbyggandet och försäljningen av nya bostäder har legat på historiskt låga nivåer. OBOS verksamheter inom bostadsutveckling redovisade sammantaget ett negativt resultat på 692 miljoner NOK för det tredje kvartalet.

Fler sålda bostäder

OBOS sålde 2 147 bostäder till ett värde av 11,2 miljarder NOK under årets tre första kvartal. Det är en ökning med 31 procent i antal bostäder jämfört med samma period i fjol. På den svenska marknaden motsvarade värdet av sålda bostäder 3,5 miljarder NOK.

– Vi har sett en viss förbättring hittills i år och förväntar oss en fortsatt ökning i antalet sålda och påbörjade bostäder under årets sista kvartal och in i 2026. Nyproduktionsmarknaden blir gradvis bättre, men det kommer sannolikt att ta några år innan vi är tillbaka på nivåer som motsvarar marknadens behov, säger Kjørberg Siraj.

Han efterlyser också politiska åtgärder för att öka byggtakten:

– Den norska regeringen har lovat byggstart för 130 000 bostäder till 2030. Det är helt orealistiskt utan kraftfulla åtgärder. På samma sätt behöver Sverige ta ett tydligt grepp för att möta det växande bostadsbehovet genom att införa det redan färdigutredda startlånet för förstagångsköpare, göra den statliga kreditgarantin mer effektiv och ta ett nationellt ansvar för att korta ledtiderna i plan- och bygglovsprocesserna, säger OBOS-chefen.

– Bostadsbyggandet är en motor i samhällsekonomin. När vi bygger bostäder skapas jobb, tillväxt och ökade skatteintäkter. Därför är det oroande att den svenska regeringens budgetproposition för 2026 inte innehåller några skarpa åtgärder för att stimulera byggandet, särskilt när anslaget till bostadspolitisk utveckling halveras nästa år. Det skickar en tydlig signal om att bostadsfrågorna nedprioriteras i en tid när de borde prioriteras upp, fortsätter Kjørberg Siraj.

Flera ben att stå på

Trots svag bostadsutveckling visar andra delar av OBOS-koncernen positiva ekonomiska resultat. OBOS Eiendom, Förvaltningsdivisionen och OBOS-banken fortsätter att leverera goda resultat, vilket bidrar till att mildra resultatnedgången hittills i år.

Värdeförändringar på investeringar och finansiella instrument var positiva under kvartalet, med 103 miljoner NOK respektive 156 miljoner NOK, vilket också bidrar till resultatförbättringen jämfört med samma kvartal föregående år.

– OBOS har rustat sig på ett sätt som gör oss mindre sårbara när nyproduktionsmarknaden sviktar. Men på sikt är jag orolig för att bostadspriserna i tillväxtområden kommer att stiga kraftigt eftersom det byggs för få bostäder. Det är särskilt bekymmersamt för unga som vill in på bostadsmarknaden, i både Sverige och Norge.

– I Sverige rapporteras samtidigt en ökad framtidstro bland hushållen, särskilt i Stockholm där optimismen på bostadsmarknaden växer. Även arbetsmarknaden visar positiva tecken, inte minst bland unga – en viktig signal om att fler är på väg in i både arbete och bostäder. Det stärker vår övertygelse om att satsningen på att stärka vår närvaro i huvudstadsregionen, med bostäder som fler har råd med, ligger helt rätt i tiden, säger OBOS-chefen.

Nyckeltal: