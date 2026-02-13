Obos dubblar antalet byggstarter – men tappar resultat

OBOS omsatte 13,9 miljarder NOK under 2025, en minskning med 28 procent jämfört med året innan. För fjärde kvartalet 2025 uppgick resultatet före skatt till -160 miljoner NOK, medan omsättningen under kvartalet uppgick till 3,54 miljarder NOK.

Koncernens kärnverksamhet inom bostadsutveckling redovisade sammantaget ett resultat före skatt på -1,1 miljarder NOK under 2025, jämfört med -661 miljoner NOK under 2024.

– Den lägre byggtakten över tid har gjort att antalet färdigställda nya bostäder har minskat de senaste åren, och resultaten vi nu ser är därför väntade. Under 2025 överlämnades betydligt färre bostäder till kund än året före vilket präglar resultaten, säger Marianne Gjertsen Ebbesen, koncernchef i OBOS.

Under 2024 påverkades resultaten också positivt av försäljningen av Odevo-aktier, vilket gav en resultateffekt på 554 miljoner NOK.

OBOS byggstartade 2 329 bostäder under 2025, vilket är nära en fördubbling jämfört med året innan. Av dessa byggstartades 1 019 bostäder i Sverige. Det ligger i linje med koncernens strategiska målsättningar. Vid utgången av 2025 hade OBOS totalt 3 456 bostäder under byggnation, med en försäljningsgrad på 58 procent. I Sverige var antalet lägenheter under byggnation 1 258, och en försäljningsgrad på 69 procent.

Även bostadsförsäljningen ökade under 2025: totalt såldes 2 602 bostäder, upp 21 procent jämfört med föregående år. På den svenska marknaden uppgick antalet sålda bostäder 1 144.

– Vår viktigaste uppgift är att ge våra medlemmar tillgång till de bostäder de behöver, både genom nyproduktion och genom förköpsrätt till de omkring 100 000 bostäder som vi redan har byggt. Ingen ska tvivla på att vi gör det vi kan för att hålla uppe byggtakten även i en svag marknad och med resultatnedgång, vilket siffrorna för 2025 tydligt visar, säger Ebbesen.

Övriga affärsområden i OBOS-koncernen levererade goda resultat under 2025. OBOS-banken redovisade ett resultat före skatt på 651 miljoner NOK, vilket är det högsta i bankens historia.

Förvaltningsdivisionen redovisade ett resultat före skatt på 272 miljoner NOK under 2025, en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Vid årsskiftet förvaltade OBOS 23 procent av alla bostadsrättsföreningar och bostadssamfälligheter i Norge som har affärsförvaltare. Positiva värdeförändringar på förvaltningsfastigheter bidrog också positivt till resultatet.

– OBOS står stabilt i en orolig tid. Vår affärsmodell med betydande verksamhet inom både bank och förvaltning ger soliditet och handlingsfrihet, vilket gör att vi kan satsa även när nyproduktionsmarknaden står still. Det är också en viktig förklaring till att vi kan fortsätta vårt samhällsengagemang och bidra med upp till 10 procent av överskottet till samhällsnyttiga ändamål, säger Ebbesen.

I Sverige fortsätter OBOS att investera långsiktigt. Byggnationen av den nya husfabriken i Myresjö fortgår enligt plan, en strategisk satsning som ska stärka OBOS industrikapacitet och leveransförmåga i både Sverige och Norge. Satsningen stärker också OBOS möjligheter att möta en växande efterfrågan inom koncernens industri- och B2B-verksamhet, där man under perioden fattat beslut att leverera till OBOS Block Watne och OBW Entreprenør i Norge.

Under 2025 stärkte OBOS sin närvaro i Sverige genom flera byggstarter i olika delar av landet. Mot slutet av året togs också nästa steg i den strategiska satsningen i Göteborg genom att tillsammans med Bonava inleda utvecklingen av ett nytt bostadsprojekt i Johanneberg. Parallellt intensifierades arbetet med flera projekt inför kommande säljstarter, däribland Stadsljus i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som säljstartades efter periodens utgång.

Medlemsengagemanget fortsätter att vara högt. Medlemsökningen höll i sig och vid utgången av året hade OBOS 640 048 medlemmar, där medlemsantalet i Sverige uppgick till 19 473.

– Stadsljus är ett av de största och mest uppmärksammade projekten vi har i Sverige. Vi har märkt att det har skapat ett starkt engagemang, vilket sannolikt också bidragit till att fler valt att bli medlemmar i OBOS för att kunna ta del av förmånerna och möjligheten till förköp, säger Ebbesen.

– Intresset för Stadsljus visar att efterfrågan finns för rätt projekt, men nyproduktionsmarknaden är fortfarande känslig och en mer tydlig vändning hänger nära ihop med att arbetsmarknaden stärks. Det är glädjande med reformer som kan bidra till ökad rörlighet, som förslaget att slopa det skärpta amorteringskravet och höja bolånetaket till 90 procent, med planerat ikraftträdande den 1 april 2026. Parallellt fortsätter vi att erbjuda fler lägenheter inom ramen för OBOS Deläga för att sänka trösklarna och göra bostadsmarknaden mer tillgänglig, säger Ebbesen.