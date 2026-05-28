Obos bygger 30 bostäder mitt i Norrköping

Mitt i centrala Norrköping, i kvarteret Mjölnaren, planerar Obos för ett nytt bostadsprojekt med omkring 25–30 bostadsrätter – ett unikt tillskott i stadskärnan, med närhet till stadens puls, service och kommunikationer. Planerad säljstart blir under första kvartalet 2027.

Projektet, som blir ett mycket centralt tillskott i stadskärnan, omfattar bostäder i storlekar från 2 till 5 rum och kök, om cirka 45–130 kvadratmeter. Här planeras hem för både mindre och större hushåll – i ett läge där stadens utbud finns precis runt hörnet.

Marken har köpts från Hyresbostäder i Norrköping, som tidigare förvärvat den av Norrköpings kommun.

– Det är ovanligt att få möjlighet att utveckla nya bostäder i ett så centralt läge i den etablerade stadskärnan. Det gör projektet särskilt spännande för oss. Här vill vi skapa attraktiva hem för människor som söker något utöver det vanliga – mitt i stadens hjärta, säger Anna Svensson, operativ chef affärsutveckling och B2B obos Sverige.

Sedan tidigare har Obos ytterligare projekt i Norrköping med omnejd. Bland annat finns inflyttningsklara kedjehus till salu i Torsviken och genom Myresjöhus och SmålandsVillan erbjuder bolaget även tomter och småhus i områden som exempelvis Torsviken och Svärtinge.

Säljstarten av det nya projektet är planerad till första kvartalet 2027 och inflyttning beräknas från 2028.