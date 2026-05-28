Platsen där OBOS uppför 30 nya bostäder i bästa centrala läge.

Obos bygger 30 bostäder mitt i Norrköping

Mitt i centrala Norrköping, i kvarteret Mjölnaren, planerar Obos för ett nytt bostadsprojekt med omkring 25–30 bostadsrätter – ett unikt tillskott i stadskärnan, med närhet till stadens puls, service och kommunikationer. Planerad säljstart blir under första kvartalet 2027.

Projektet, som blir ett mycket centralt tillskott i stadskärnan, omfattar bostäder i storlekar från 2 till 5 rum och kök, om cirka 45–130 kvadratmeter. Här planeras hem för både mindre och större hushåll – i ett läge där stadens utbud finns precis runt hörnet.

Marken har köpts från Hyresbostäder i Norrköping, som tidigare förvärvat den av Norrköpings kommun.

Projektet får ett centralt läge mot Västgötegatan med närhet till service, kommunikationer och stadens utbud. De planerade bostäderna riktar sig till både mindre och större hushåll i olika skeden av livet.

– Det är ovanligt att få möjlighet att utveckla nya bostäder i ett så centralt läge i den etablerade stadskärnan. Det gör projektet särskilt spännande för oss. Här vill vi skapa attraktiva hem för människor som söker något utöver det vanliga – mitt i stadens hjärta, säger Anna Svensson, operativ chef affärsutveckling och B2B obos Sverige.

Sedan tidigare har Obos ytterligare projekt i Norrköping med omnejd. Bland annat finns inflyttningsklara kedjehus till salu i Torsviken och genom Myresjöhus och SmålandsVillan erbjuder bolaget även tomter och småhus i områden som exempelvis Torsviken och Svärtinge.

Säljstarten av det nya projektet är planerad till första kvartalet 2027 och inflyttning beräknas från 2028.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

