Först upp på scenen var Per Altenberg, chefsekonom Kommerskollegium. Han var positiv kring framtiden trots dess oförutsägbarhet.

”Nytt skifte väntar inom logistikfastigheter”

Fortsatt hetta på investerarmarknaden men inte överallt, delsegmenten lager, logistik och lättindustri spretar. Uthyrningsmarknaden mår bättre, men det finns 1,4 miljoner kvadratmeter lokaler vakanta – speciellt i två geografiska områden. FV summerar här några av höjdpunkterna på seminariet Logistik & Fastigheter som arrangerades i Eskilstuna.

Annons

Det var nästan fullsatt på det årliga seminariet som även i år ägde rum på Elite Stadshotellet och som arrangerades av Fastighetsvärlden.

Först upp på scenen var Per Altenberg, chefsekonom Kommerskollegium. Han var positiv kring framtiden trots dess oförutsägbarhet:

– Det har tecknats fler intressanta handelsavtal och ytterligare några är på gång. När nu många tullnivåer och handelshinder sjunker så finns det förutsättningar för att ligga i startgroparna för tillväxt.

Därefter var det dags för Christina Kämpe, Director & Partner Colliers. Hon berättade om förutsättningarna på fastighetsmarknaden inom dagens tema. Sett till transaktionsvolymen stod lager/logistik för 21 procent av transaktionsvolymen 2025, vilket är över Europasnittet.

– Vi tror på en god fortsättning när det gäller transaktionsvolymen för 2026. Vi tror på att ytterligare core-kapital kommer visa intresse för Norden och Sverige.

När det gäller hyrorna pekade hon på 1 050 kr/kvm som marknadshyra i Stockholm och 950 kr/kvm i Göteborg, men Göteborg har den lägre yielden med 4,75 procent jämfört med 5,10 i huvudstadsområdet.

Nyproduktionen var rejält hög 2021–2024. Därefter har volymen minskat, inte minst de spekulativa nybyggnadsprojekten. 1,4 miljoner kvadratmeter finns ledigt i nyproduktion, varav mycket i Mälardalen och Jönköping/Nässjö.

– 60 procent av hyreskontrakten under 2025 tecknades för nytt eller sådant som ska byggas. Det är på västkusten flest uthyrningar sker, 50 procent sker i regionen från Öresund upp till Göteborg, sa Christina Kämpe.

Lars Axelsson, VD Evolv / Partner and Head of Logistics Slättö, Niklas Zuckerman, VD Logistea och Christian Berglund, fastighetschef SLP.

Som tredje programpunkt fanns en investerarpanel.

– På logistiksidan är det bättre tryck på uthyrningssidan nu, på lättindustri har vi sett nedåtgående yielder, sa Lars Axelsson, VD Evolv / Partner and Head of Logistics Slättö.

– Vi tror att det är dags för nästa generation av citynära logistik. Det kommer krävas nya typer av logistikterminaler, sa Lars Axelsson.

Niklas Zuckerman, VD Logistea:

– Uthyrningsmarknaden har förbättrats, men det är fortfarande skakigt. Men det påverkar oss egentligen ganska positivt.

– Vi analyserar 100–125 miljarder kronor i halvåret, vi känner oss trygga i prisbilden. Vi har alltid hittat vad vi tycker är bra affärer till en riskjusterad avkastning som vi gillar. Vi hade gärna köpt i Göteborg hamn, men det är för låg yield. Då köper vi hellre för 200 punkter högre och tar lite risk på ett sämre.

Christian Berglund, fastighetschef SLP, vars bolag under själva presentationen offentliggjorde en uthyrning på 19 000 kvm:

– Vi har gjort ett förvärv varje månad under 2025. Normalt gör vi mindre eller mellanstora förvärv, men i fjol blev det två större. Totalt investerade vi 4,5 miljarder under 2025. Vi har mycket diskussioner om nyproduktion, men det är ofta svårt att ta det i mål.

Därefter var det dags för en seminariepunkt där två stora hyresgäster medverkade på scenen.

Henrik Ehrengren, logistikchef Beijer Byggmaterial, pratade kring bolagets runt 100 enheter och det nya centrallagret i Eskilstuna.

Vårt nya centrallager är navet i vår verksamhet. Hälften går via vårt centrallager. Att uppföra själva byggnaden gick väldigt bra, men att förändra våra logistikprocesser har varit tuffare än vi trodde. Det blev väldigt många fler artiklar att hantera.

Maximilian Perlitz, logistikchef Lidl, pratade kring tre centrallager och 210 butiker. Lidls mål är 300 butiker om några år.

– Vi ser utmaningar i järnvägen där vi skulle vilja transportera mer, men det finns för stora risker med förseningar som det ser ut idag. Vi skulle vilja transportera mer via järnväg, inte minst till norra Sverige. Vi diskuterar om vi ska ha ett fjärde lager, i Göteborg.

Perlitz tror på större förändringar vid logistikanläggningarna framöver

– Framtidens lager blir annorlunda jämfört med vad vi hade igår, med mycket med elektrifiering, fokus på hållbarhet och möjlighet att lagra sin egen el.

Sista programpunkten inför lunch var ”Säkra säkringen och undvik elavbrott”. Talare var Cecilia Edling, Samhällskontakt Mitt Svenska kraftnät,

– Vi utvecklade mycket från 40-talet till 90-talet. Nu ser vi prognoser att elförbrukningen kan komma att fördubblas till år 2045.

Det handlar om stora investeringar. 2 900 km nya ledningar och 40 nya stationer ska tillkomma och samtidigt sker reinvesteringar i 1 100 km ledningar.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

SLP hyr ut 19 300 kvm till Meds Apotek

Tar över efter hyresgäst som lämnar.

Slår till med spännande förvärv i Kista

Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.

Wallenberg och Hallengren om onödiga hinder

Följderna av investeringen på 80 miljarder kronor. Svenska flaskhalsar och en ny modell för intäkter.

Alma köper mitt i Köpenhamn

Tredje investeringen inom high street-segmentet.

Bekräftat: Ericsson i avtal med Castellum

24 000 kvm i Hagastaden. FV:s avslöjande bekräftat.

Förvärvar Barneviks tidigare fastighet

FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.

Ericsson svarar om framtiden i Kista

”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.

Storebrand köper hela 999 lägenheter

Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.

Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm

Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.

Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut Ericsson

Hemlig hyresgäst i Hagastaden – Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst. Avtal för hel projektfastighet.

Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt

Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen – bolag för bolag

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

 Tillbaka till förstasidan