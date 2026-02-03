”Nytt skifte väntar inom logistikfastigheter”

Fortsatt hetta på investerarmarknaden men inte överallt, delsegmenten lager, logistik och lättindustri spretar. Uthyrningsmarknaden mår bättre, men det finns 1,4 miljoner kvadratmeter lokaler vakanta – speciellt i två geografiska områden. FV summerar här några av höjdpunkterna på seminariet Logistik & Fastigheter som arrangerades i Eskilstuna.

Det var nästan fullsatt på det årliga seminariet som även i år ägde rum på Elite Stadshotellet och som arrangerades av Fastighetsvärlden.

Först upp på scenen var Per Altenberg, chefsekonom Kommerskollegium. Han var positiv kring framtiden trots dess oförutsägbarhet:

– Det har tecknats fler intressanta handelsavtal och ytterligare några är på gång. När nu många tullnivåer och handelshinder sjunker så finns det förutsättningar för att ligga i startgroparna för tillväxt.

Därefter var det dags för Christina Kämpe, Director & Partner Colliers. Hon berättade om förutsättningarna på fastighetsmarknaden inom dagens tema. Sett till transaktionsvolymen stod lager/logistik för 21 procent av transaktionsvolymen 2025, vilket är över Europasnittet.

– Vi tror på en god fortsättning när det gäller transaktionsvolymen för 2026. Vi tror på att ytterligare core-kapital kommer visa intresse för Norden och Sverige.

När det gäller hyrorna pekade hon på 1 050 kr/kvm som marknadshyra i Stockholm och 950 kr/kvm i Göteborg, men Göteborg har den lägre yielden med 4,75 procent jämfört med 5,10 i huvudstadsområdet.

Nyproduktionen var rejält hög 2021–2024. Därefter har volymen minskat, inte minst de spekulativa nybyggnadsprojekten. 1,4 miljoner kvadratmeter finns ledigt i nyproduktion, varav mycket i Mälardalen och Jönköping/Nässjö.

– 60 procent av hyreskontrakten under 2025 tecknades för nytt eller sådant som ska byggas. Det är på västkusten flest uthyrningar sker, 50 procent sker i regionen från Öresund upp till Göteborg, sa Christina Kämpe.

Som tredje programpunkt fanns en investerarpanel.

– På logistiksidan är det bättre tryck på uthyrningssidan nu, på lättindustri har vi sett nedåtgående yielder, sa Lars Axelsson, VD Evolv / Partner and Head of Logistics Slättö.

– Vi tror att det är dags för nästa generation av citynära logistik. Det kommer krävas nya typer av logistikterminaler, sa Lars Axelsson.

Niklas Zuckerman, VD Logistea:

– Uthyrningsmarknaden har förbättrats, men det är fortfarande skakigt. Men det påverkar oss egentligen ganska positivt.

– Vi analyserar 100–125 miljarder kronor i halvåret, vi känner oss trygga i prisbilden. Vi har alltid hittat vad vi tycker är bra affärer till en riskjusterad avkastning som vi gillar. Vi hade gärna köpt i Göteborg hamn, men det är för låg yield. Då köper vi hellre för 200 punkter högre och tar lite risk på ett sämre.

Christian Berglund, fastighetschef SLP, vars bolag under själva presentationen offentliggjorde en uthyrning på 19 000 kvm:

– Vi har gjort ett förvärv varje månad under 2025. Normalt gör vi mindre eller mellanstora förvärv, men i fjol blev det två större. Totalt investerade vi 4,5 miljarder under 2025. Vi har mycket diskussioner om nyproduktion, men det är ofta svårt att ta det i mål.

Därefter var det dags för en seminariepunkt där två stora hyresgäster medverkade på scenen.

Henrik Ehrengren, logistikchef Beijer Byggmaterial, pratade kring bolagets runt 100 enheter och det nya centrallagret i Eskilstuna.

Vårt nya centrallager är navet i vår verksamhet. Hälften går via vårt centrallager. Att uppföra själva byggnaden gick väldigt bra, men att förändra våra logistikprocesser har varit tuffare än vi trodde. Det blev väldigt många fler artiklar att hantera.

Maximilian Perlitz, logistikchef Lidl, pratade kring tre centrallager och 210 butiker. Lidls mål är 300 butiker om några år.

– Vi ser utmaningar i järnvägen där vi skulle vilja transportera mer, men det finns för stora risker med förseningar som det ser ut idag. Vi skulle vilja transportera mer via järnväg, inte minst till norra Sverige. Vi diskuterar om vi ska ha ett fjärde lager, i Göteborg.

Perlitz tror på större förändringar vid logistikanläggningarna framöver

– Framtidens lager blir annorlunda jämfört med vad vi hade igår, med mycket med elektrifiering, fokus på hållbarhet och möjlighet att lagra sin egen el.

Sista programpunkten inför lunch var ”Säkra säkringen och undvik elavbrott”. Talare var Cecilia Edling, Samhällskontakt Mitt Svenska kraftnät,

– Vi utvecklade mycket från 40-talet till 90-talet. Nu ser vi prognoser att elförbrukningen kan komma att fördubblas till år 2045.

Det handlar om stora investeringar. 2 900 km nya ledningar och 40 nya stationer ska tillkomma och samtidigt sker reinvesteringar i 1 100 km ledningar.