Dragkamp om 30 000 kvm inledd
Fastighetsägare lämnar anbud. Affären uppskattas till 800 miljoner kronor.
Fastighetsägare lämnar anbud. Affären uppskattas till 800 miljoner kronor.
Nybyggd kontorsfastighet om nästan 30 000 kvm.
FV får rundvisning i de snart färdigställda kontoren med penthouse, terrass – och oslipad ”vibe”.
Förvärvar fastigheter i de tre storstadsområdena.
Gör comeback på marknaden efter tre år. Köper 20 000 kvm handel.
Ska genomföras etappvis från 2026.
Får även utökad elkapacitet. Redo att utöka lokalytan till 90 000 kvm.
Begreppet är inte utslitet, utan vi ägnar oss snarare åt för mycket snack och lite verkstad.
Vd:n ”Vi är mycket glada över att ha tecknat vårt första hyresavtal i Sverige”.
Omfattar totalt 87 lägenheter och en uthyrningsbar yta om cirka 6 700 kvm.
Två av Sveriges ledande bolag gör affär.
Avyttrar två fastigheter om 17 000 kvm.