Det blir är URSUSREM Atlas II som förvärvar Postnords huvudkontor i Solna. Bolaget har etablerats av Arctic Securities AS. Säljer gör Paretoskapade enfastighetsbolaget Delarka Fastighet AB. Ägarupplägget framöver blir alltså liknande det som funnits de senaste åren.

Byggnaden, som i folkmun kallas Arken, utgör idag en yta om cirka 51.000 kvm, varav 23.000 kvm utgör kontor, 7.000 kvm gemensamhetsytor samt 21.000 kvm garage och teknik.

Det handlar om fastigheten Polisen 2 i Solna, mer känt som Postnords huvudkontor. Fastigheten har stora ”vakanser” men hyrs helt och hållet av Postnord på ett långt hyresavtal som löper ut 30 april 2026, enligt uppgift till Fastighetsvärlden.

Postnord sade i maj 2019 upp hyresavtalet. Bolaget har sedan några år försökt hyra ut tomställda lokaler i andra hand (8.500 kvm, läs mer här) och även sökt efter nya och mindre lokaler på annan adress.

I enlighet med vad Fastighetsvärlden tidigare berättat baseras försäljningen på ett underliggande fastighetsvärde om 1.525 miljoner kronor efter beaktande av latent skatt, läs mer här.

Köparen har övertagit Delarka Fastighet AB:s tidigare bankfinansiering och en preliminär köpeskilling för aktierna om cirka 816 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning.

Delarka Holding AB skriver vidare om transaktionen:

”För att möjliggöra försäljningen, trots den negativa inverkan Delarka Holding ABsom coronaviruset haft på köparens förutsättningar att inhämta kapital enligt tidsplan, vilket bolagets styrelse bedömer ligger i bolagets och aktieägarnas bästa intressen, har bolaget efter frånträdet av aktierna i Delarka Fastighet AB ställt ut ett lån till köparens indirekta ägare om 317 miljoner kronor (säljarkrediten) som en del av överenskommelsen med köparen avseende försäljningen. Köparens indirekta ägare ska utnyttja säljarkrediten till att återbetala ett kortfristigt lån som upptogs i syfte att kapitalisera köparen innan tillträdesdagen.”

Arctic Securities AS och dess huvudägare har ställt ut proprieborgen till förmån för Bolaget som säkerhet för förpliktelserna avseende säljarkrediten. Bolaget har som ytterligare säkerhet erhållit andrahandsaktiepant i URSUSREM Atlas I AB som indirekt, via dotterbolag, är ägare till fastigheten Solna Polisen 2. Bolagets styrelse anser att de utfärdade garantierna utgör en fullgod säkerhet för förpliktelserna. Säljarkrediten förfaller till betalning med ett belopp om 50 miljoner kronor om cirka sex veckor, med ett belopp om ytterligare 50 miljoner kronor om cirka tio veckor och återstående 217 miljoner kronor förfaller till betalning i mitten av december 2020. Räntan för säljarkrediten är 6,5 procent på årsbasis.

Bedömt värdejusterat eget kapital i bolaget efter försäljningen, med avdrag för bedömda transaktionskostnader och avsättningar för oförutsedda kostnader, men före eventuella framtida utdelningar, uppgår till cirka 160 kronor per aktie.

Delarka Fastighet AB har haft Pareto Securities AB, Thomas Lindström på Temell Investment Management AB samt Advokatfirman Cederquist som rådgivare i processen hänförlig till försäljningen.

Arctic Securities har under de senaste åren legat bakom flera ”paketeringsköp” på den svenska marknaden. 2019 köptes en fastighet i Torslanda, Göteborg, läs mer här. 2018 köptes tre logistikfastigheter in åt nyskapade Ängsö Logistik, läs mer här. Det första förvärvat i Sverige ägde rum 2017 när Kappahls huvudkontor och centrallager i Mölndal köptes in, läs mer här.

Paretoskapade Delarka Holding förvärvade fastigheten Polisen 2 ”Arken”, i Solna senhösten 2013 från Vasakronan för 1.230 miljoner kronor, läs mer här.