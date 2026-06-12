Nystartat Doxa gör blygsamt förvärv

Sedan Doxa fastställde sin nya strategi under det fjärde kvartalet 2025 har bolaget intagit en selektiv hållning till förvärv. Nu har dock bolaget gjort ett köp. Det är en fastighet i Lerum som inhandlas för blygsamma 30 miljoner kronor.

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Toboprop agerade rådgivare till Doxa i affären.

Doxa meddelar att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Fastigheten Snickarevägen 2 Ölslanda AB från FM Fastigheter, Östanbäcken AB, och övertar därigenom indirekt fastigheten Lerum Ölslanda 10:82. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 30 miljoner kronor. En del av köpeskillingen erläggs genom befintliga och nyemitterade aktier i Doxa. Förvärvet är Doxas första under den nya strategi som fastställdes under det fjärde kvartalet 2025.

Lerum Ölslanda 10:82 är en lager- och lätt industrifastighet med en total yta om cirka 4 000 kvadratmeter, varav cirka 3 500 kvadratmeter utgör uthyrningsbar yta. Fastigheten är belägen på ett strategiskt område direkt intill både E20 och järnväg, vilket speglas i den starka hyresgästlistan bestående av en god mix av stabila hyresgäster. Den årliga hyresintäkten uppgår till cirka 2,3 miljoner kronor, motsvarande ett hyresvärde om cirka 2,5 miljoner kronor. Doxa kommer att fortsätta den tidigare ägarens arbete för att skapa goda förutsättningar för både nuvarande och framtida hyresgäster.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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