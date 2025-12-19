Det nystartade investment- och asset management-bolaget Canier genomför sin första investering genom att förvärva handelsfastigheten Pentagonen 1 i Kungens Kurva. Säljare är Nyfosa.

Cushman & Wakefield, Skierfe och JLL har agerat rådgivare i transaktionen.

Fastigheten är strategiskt belägen i Kungens Kurva i Huddinge, ett av Skandinaviens största och mest expansiva handelsområden, med direkt närhet till E4:an.

– Det här är en viktig och strategisk affär för oss och ett tydligt första steg i Caniers tillväxtresa. När affären nu är genomförd kommer vi även att ansvara för den löpande förvaltningen av fastigheten, säger Niko Paleovrachas, medgrundare av Canier och ansvarig för Asset Management.

Canier är ett nystartat bolag med fokus på att investera, utveckla och förvalta fastigheter som skapar långsiktigt värde. Bolaget erbjuder investeringsmöjligheter inom kommersiella fastigheter och kombinerar djup fastighetskompetens med finansiell expertis. Bakom Canier står, förutom Niko Paleovrachas, även Erik Lennhammar och Carl Johansson-Angmo – samtliga med lång erfarenhet av investeringar, utveckling och fastighetsförvaltning, senast från Citycon.

– Vårt fokus på Canier är att skapa värde genom välvalda fastighetstransaktioner och aktiv, effektiv förvaltning. Vi identifierar fastigheter med stor utvecklingspotential och arbetar långsiktigt för att leverera stabil och attraktiv avkastning till våra investerare. Vår samlade erfarenhet spänner över samtliga fastighetssegment – från bostäder till kommersiella fastigheter, logistik och samhällsfastigheter, säger Erik Lennhammar, vd för Canier.

Den förvärvade fastigheten, Pentagonen 1, omfattar cirka 12.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på tre våningar och erbjuder drygt 300 parkeringsplatser. Fastigheten har ett starkt hyresgästutbud med etablerade aktörer som Dollarstore, Cykloteket och Hockeystore och är väl positionerad i ett handelsområde som fortsätter att utvecklas och attrahera både besökare och nya koncept.

Pentagonen 1 säljs av Nyfosa. Newsec Investment Management AS har koordinerat finansieringen av förvärvet.