Nyfosa säljer i Västerås för 300 mkr – till Lantmännen

Nyfosa har i oktober avyttrat en stor handelsfastighet i Hälla, i Västerås, för 297 miljoner kronor. Det priset är 15 procent lägre än vid en affär för snart 20 år sedan. FV kan berätta att det är Lantmännen Fastigheter som köpt. köparen äger därmed fastigheter för cirka 1,5 miljarder kronor inom segmentet.

Den avyttrade externhandelsfastigheten Bladbaggen 1 i Västerås har en uthyrningsbar area om 23.744 kvm. Det är en volymhandelsfastighet belägen i Hälla handelsområde. Fastigheten har en ekonomisk uthyrningsgrad om 91 %. Årliga kontrakterade hyresintäkter om 25 MSEK.

Fastighetsvärlden kan berätta att det är Lantmännen Fastigheter som gjort förvärvet.

– Fastigheten passar oss riktigt bra, liksom vakansen. Vi har en del annat i Västerås som skulle kunna flytta dit efter den affären vi gjorde i centrala Västerås (silofastigheten, red.s anm.). så förhoppningsvis kan vi lösa vakansen, säger Joachim Haas, vd Lantmännen Fastigheter, till Fastighetsvärlden.

Lantmännen Fastigheter har ett bestånd inom handels- och livsmedelsfastigheter som är värt cirka 1,5 miljarder kronor. Dessa fastigheter finns i bland annat har Dalby centrum (Lund, med bland annat Ica och Systembolaget som hyresgäster), Avesta, Falkenberg, Hässleholm och Malmö.

– Vi har byggt upp en ganska stor portfölj inom handels- och livsmedelssegmentet, men det är svårt att konkurrera med några av de aktörer som är väldigt aktiva just nu.

Bland hyresgästerna finns Ahlsell, Jula, K-Bygg och Plantagen.

Försäljningspriset före avdrag för latent skatt översteg Nyfosas senast bokförda värdet med 7 MSEK och ger en positiv resultateffekt om 26 MSEK som kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2025. Fastigheten frånträds i december 2025.

Fastigheten kom in i Nyfosa 2019 när två fastigheter köptes av Alecta för 470 mkr. 2006 såldes den som solofastighet, från Aberdeen till Alecta. Priset då var 350 mkr. Alltså 15 procent högre än nu.

Hälla har tappat sin ledande position i Västerås efter att Ikea flyttade till Erikslund, det andra externhandelsområdet, på andra sidan Västerås.

Under samma period har Nyfosa i finska Kuopio förvärvat en externhandelsfastighet för 150 miljoner kronor.

Den förvärvade fastigheten Teollisuuskatu 6 är belägen i ett externhandelsområde i Kuopio. Fastigheten omfattar 8.306 kvm uthyrningsbar area och är fullt uthyrd. Hyresavtalens genomsnittliga löptid är 8,1 år från färdigställande, vilket är planerat till september 2026. årliga kontrakterade hyresintäkter om 25 mkr.

– Transaktionerna bidrar till att optimera Nyfosas fastighetsbestånd. Genom förvärvet stärker vi befintlig närvaro i Kuopio med en fastighet under uppförande som bidrar positivt till genomsnittlig direktavkastning och avtalslängd i beståndet. I Västerås avyttrar vi en fastighet med ett högre resursbehov till ett pris över senast bokförda värde och frigör därigenom kapacitet för det övriga beståndet, kommenterar Carl-Johan Hugner, vd för Nyfosa.