Handelsfastigheten Pentagonen i Kungens kurva, Huddinge.

Nyfosa i affärer för halv miljard

Nyfosa har under det fjärde kvartalet, genom åtta separata transaktioner, förvärvat fem fastigheter för 240 mkr, med totala årliga kontrakterade hyresintäkter om 20 mkr samt avyttrat fyra fastigheter, för 275 mkr med totala årliga kontrakterade hyresintäkter om 26 mkr. Avyttringarna medför en positiv resultateffekt om 13 mkr. Bland annat säljs handelsfastigheten Pentagonen i Kungens kurva, Huddinge.

Annons

Genom transaktionerna fortsätter vi att optimera Nyfosas fastighetsportfölj genom löpande portföljrotation. Sammantaget beräknas transaktionerna bidra positivt till bolagets driftnetto, medan kommande investeringsbehov och komplexiteten i beståndet minskar, vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv förvaltning.” kommenterar Carl-Johan Hugner, VD för Nyfosa.

Förvärv:
De förvärvade fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om 11 543 kvm. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid i de förvärvade fastigheterna uppgår till 5,9 år med samlad ekonomisk uthyrningsgrad om 95 %. Bland de största hyresgästerna återfinns Handelsbanken, Ramirent och Forbrukertilsynet. Fastigheterna i Karlstad och Karlskrona tillträddes under december medan fastigheterna i Porsgrunn, Skien och Kuopio har planerat tillträde i januari 2026.

Avyttringar:
De avyttrade fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om 19 293 kvm, huvudsakligen bestående av handel, kontor och industriverksamhet. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid i de avyttrade fastigheterna uppgick till 4,2 år med samlad ekonomisk uthyrningsgrad om 78 %. Fastigheterna i Huddinge (stor, som tidigare haft Decathlon som hyresgäst), Karlstad och Kouvola frånträddes i december medan fastigheten i Horten har beräknat frånträde i januari 2026.

Försäljningspriset före avdrag för latent skatt överstiger senast bokförda värde med 13 MSEK och medför en positiv resultateffekt om cirka 13 MSEK som redovisas i det fjärde kvartalet 2025.

Förvärv Land Kategori Area, kvm
Karlstad Sjövinden 6 Sverige Industri 2 464
Karlskrona Skeppsbron 3 Sverige Kontor 1 900
Porselensvegen 32, Porsgrunn Norge Kontor 2 829
Dir. Smidths Gate 6, Skien Norge Kontor 1 430
Majurikatu 11, Kuopio Finland Industri 2 920
Avyttringar Land Kategori Area, kvm
Huddinge Pentagonen Sverige Handel 12 087
Karlstad Mercurius 3 Sverige Handel 2 605
Langmyra 9, Horten Norge Kontor 1 700
Kauppalankatu 37, Kouvola Finland Industri 2 901
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Nobbar krav på tvångsförvaltning i södra Stockholm

Det aktuella fastighetsbolaget planerar en investering på 400 miljoner kronor.

Castellum säljer hotellfastighet vid Heden

Smått okänd och central hotellfastighet byter ägare.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

Efter Ericsson – tomma kontor kan bli hotell och bostäder

Förslag om 150 lägenheter, hotell och kontor.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Riksbankens lämnar styrräntan oförändrad

Väntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver. Riksbanken beredd att anpassa penningpolitiken om utsikterna förändras.

Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Hyr av Vasakronan – tar över efter flådiga bilar och gym

Öppnar snart en butik om hela 4.000 kvm i Stockholm.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

Sveafastigheter i bytesaffär om 2,1 mdkr

Lämnar fem orter och stärker sin närvaro i sex kommuner.

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Sju Pizza Hut stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

 Tillbaka till förstasidan