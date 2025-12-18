Nyfosa i affärer för halv miljard

Nyfosa har under det fjärde kvartalet, genom åtta separata transaktioner, förvärvat fem fastigheter för 240 mkr, med totala årliga kontrakterade hyresintäkter om 20 mkr samt avyttrat fyra fastigheter, för 275 mkr med totala årliga kontrakterade hyresintäkter om 26 mkr. Avyttringarna medför en positiv resultateffekt om 13 mkr. Bland annat säljs handelsfastigheten Pentagonen i Kungens kurva, Huddinge.

Genom transaktionerna fortsätter vi att optimera Nyfosas fastighetsportfölj genom löpande portföljrotation. Sammantaget beräknas transaktionerna bidra positivt till bolagets driftnetto, medan kommande investeringsbehov och komplexiteten i beståndet minskar, vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv förvaltning.” kommenterar Carl-Johan Hugner, VD för Nyfosa.

Förvärv:

De förvärvade fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om 11 543 kvm. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid i de förvärvade fastigheterna uppgår till 5,9 år med samlad ekonomisk uthyrningsgrad om 95 %. Bland de största hyresgästerna återfinns Handelsbanken, Ramirent och Forbrukertilsynet. Fastigheterna i Karlstad och Karlskrona tillträddes under december medan fastigheterna i Porsgrunn, Skien och Kuopio har planerat tillträde i januari 2026.

Avyttringar:

De avyttrade fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om 19 293 kvm, huvudsakligen bestående av handel, kontor och industriverksamhet. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid i de avyttrade fastigheterna uppgick till 4,2 år med samlad ekonomisk uthyrningsgrad om 78 %. Fastigheterna i Huddinge (stor, som tidigare haft Decathlon som hyresgäst), Karlstad och Kouvola frånträddes i december medan fastigheten i Horten har beräknat frånträde i januari 2026.

Försäljningspriset före avdrag för latent skatt överstiger senast bokförda värde med 13 MSEK och medför en positiv resultateffekt om cirka 13 MSEK som redovisas i det fjärde kvartalet 2025.