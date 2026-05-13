Nyfosa byter namn till Altra Fastigheter som ett led i att implementera bolagets uppdaterade strategi. Uppgiften om det nya och mer anonyma namnet kom den 30 mars – och tolkades av vissa som ett tidigt aprilskämt. Men nu heter alltså bolaget Altra.

Läs även Nyfosa på väg att bli Altra

Bolagets verksamhet och grundläggande inriktning kvarstår, men med en skarpare positionering och riktning i syfte att optimera värdeskapandet för bolagets hyresgäster och ägare.

Bolaget har nyligen uppdaterat sin strategi och tydliggjort dess inriktning framåt, styrd av tre prioriterade fokusområden – att stärka operativ effektivitet, minska komplexitet samt optimera kapitalallokering.

”Att byta namn är ett naturligt steg i vår strategiska utveckling. Altra, som på italienska betyder ”annan” eller ”andra”, bygger på övertygelsen om att alltid våga se alternativet – det är då verkligt bra beslut formas. Genom ett strukturerat och nyfiket förhållningssätt till varje fastighet och investering skapar vi starkare värden över tid, och bättre platser att vara och verka på”, kommenterar Carl-Johan Hugner, VD för Altra Fastigheter.

Koncernen och all verksamhet i Sverige byter namn till Altra Fastigheter. I Finland fortsätter bolaget att verka under varumärket Kielo och i Norge under varumärket Bratsberg.

Bolagets aktie kommer inom kort att handlas med ett nytt kortnamn och ticker, ALTRA, på Nasdaq Stockholm.

På sin hemsida skriver Nyfosa: ”Altra anspelar på det italienska ordet för ”annan” eller ”andra” och Altra Fastigheter bygger på övertygelsen att alltid våga se alternativet. Det är då verkligt bra beslut formas”.

Nyfosa kom till som en avknoppning från Hemfosa under 2018. I och med namnbytet försvinner en hel del av spåren från ett händelserikt decennium.