Nyfosa byter namn till Altra Fastigheter

Nyfosa byter namn till Altra Fastigheter som ett led i att implementera bolagets uppdaterade strategi. Uppgiften om det nya och mer anonyma namnet kom den 30 mars – och tolkades av vissa som ett tidigt aprilskämt. Men nu heter alltså bolaget Altra.

Annons

Läs även

Bolagets verksamhet och grundläggande inriktning kvarstår, men med en skarpare positionering och riktning i syfte att optimera värdeskapandet för bolagets hyresgäster och ägare.

Bolaget har nyligen uppdaterat sin strategi och tydliggjort dess inriktning framåt, styrd av tre prioriterade fokusområden – att stärka operativ effektivitet, minska komplexitet samt optimera kapitalallokering.

”Att byta namn är ett naturligt steg i vår strategiska utveckling. Altra, som på italienska betyder ”annan” eller ”andra”, bygger på övertygelsen om att alltid våga se alternativet – det är då verkligt bra beslut formas. Genom ett strukturerat och nyfiket förhållningssätt till varje fastighet och investering skapar vi starkare värden över tid, och bättre platser att vara och verka på”, kommenterar Carl-Johan Hugner, VD för Altra Fastigheter.

Koncernen och all verksamhet i Sverige byter namn till Altra Fastigheter. I Finland fortsätter bolaget att verka under varumärket Kielo och i Norge under varumärket Bratsberg.

Bolagets aktie kommer inom kort att handlas med ett nytt kortnamn och ticker, ALTRA, på Nasdaq Stockholm.

På sin hemsida skriver Nyfosa: ”Altra anspelar på det italienska ordet för ”annan” eller ”andra” och Altra Fastigheter bygger på övertygelsen att alltid våga se alternativet. Det är då verkligt bra beslut formas”.

Nyfosa kom till som en avknoppning från Hemfosa under 2018. I och med namnbytet försvinner en hel del av spåren från ett händelserikt decennium.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:12

Mardrömmen: Fastighets-vd:n häktad i 68 dagar

Beslutet kan dock vara en liten framgång för fastighets-vd:n. FV berättar det senaste.

Storsala köper fastighet i Västerort med stor byggrätt

Finns potential för bostadsutveckling.

Unikt townhouse i Lärkstaden till salu

1 500 kvm mitt i Stockholm. Kändisarkitekt utvecklat. Projektet tickar nog merparten av boxarna.

800 kontorshus i centrala London döms ut

Riskerar att bli omöjlig att hyra ut.

Oljefonden vill sälja miljardkåk på Oxford Street

Kommunalt bolag vill sälja fyra centrala fastigheter

Totalt uthyrningsbar lokalyta är cirka 20 000 kvm.

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag. Högaktuellt seminarium stundar.

Klövern köper i Slakthusområdet för 300 mkr

Ska bygga 150 bostadsrätter. Säljaren har ägt fastigheten sedan 1980.

SBF i partnerskap med BauMont värt upp till 6 mdr

Initialt förväntas investeringar motsvarande två miljarder kronor genomföras.

Bakslag för plan att bygga ut hotell på Östermalm

Vill utöka med nästan 50 rum.

CapMan säljer ”helikopterhuset” i Västberga

Fullt uthyrd på långt kontrakt.

Global snabbväxare till Mall of Scandinavia

Hyllades nyligen av The Financial Times. Etablerar sig i högt tempo i stora delar av världen.

Blir ny vd för Tengbom

”Jag älskar att vara arkitekt, och jag tror på arkitektens roll i samhället”.

Stort avtal för Åke Sundvall

537 bostäder och 10 000 kvm lokaler. Tre torn i blickfånget

Episurf köper för 845 mkr – favorit i repris sju år senare

31 000 kvm i samma stad. Arena, skolor och kontor. FV berättar om likheten mellan två miljardaffärer.

Vill bygga ut 08-centrum

Tidigare plan innehöll dubblering av ytorna. Nu är den mer modest.

 Tillbaka till förstasidan