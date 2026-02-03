Slår till med spännande förvärv i Kista
Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.
24 000 kvm i Hagastaden. FV:s avslöjande bekräftat.
Följderna av investeringen på 80 miljarder kronor. Svenska flaskhalsar och en ny modell för intäkter.
Tredje investeringen inom high street-segmentet.
FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.
”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.
Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.
Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.
Hemlig hyresgäst i Hagastaden – Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst. Avtal för hel projektfastighet.
Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.
Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.
Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.
”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”
Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.
FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. ✓ Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering ✓ Segmenten som går bäst ✓ Tipsen för en ”dålig” fastighet ✓ Konkurrenters röda siffror ✓ Tillväxt och uppköp.