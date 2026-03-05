Nya Vera Industrifastigheter köpt 75 000 kvm

Atell har, tillsammans med finska Keva, bildat ett fastighetsbolag inriktat mot verksamhetsfastigheter, Vera Industrifastigheter AB. Vera har sedan starten i april 2025 förvärvat 30 fastigheter. Beståndet består nu av nästan 75 000 kvm lokaler

Vera, vars namn inspirerats av Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg, investerar i industri- och verksamhetsfastigheter på ett antal utvalda tillväxtorter i Sverige, alla med ett starkt lokalt näringsliv.

Vera har sedan starten i april 2025 förvärvat 30 fastigheter genom 12 separata transaktioner i Stockholm, Göteborg, Västerås, Uppsala och Linköping och planerar att växa ytterligare på dessa orter.

Beståndet innehåller nu 74 600 kvm lokaler. Bolaget har även väldigt mycket mark, 240 000 kvm.

Vera består av ett antal personer med lång erfarenhet inom fastighetsinvesteringar och förvaltning, och leds av Anna Reuterskiöld och Douglas Martinsson, båda partners på Atell.

– Vi är glada över att ha satt upp Vera och tror starkt på det här segmentet i fastighetsmarknaden. Vi kommer fortsätta att leta upp rätt objekt för Veras fortsatta tillväxt och att bygga kluster av fastigheter på några av Sveriges starkaste orter. Vi jobbar aktivt med alla våra fastigheter och fokuserar på att skapa ett starkt kassaflöde från en väldiversifierad grupp hyresgäster, säger Anna Reuterskiöld.

Rådgivare i Veras transaktioner har varit Amblin, Tellus Tax, Savills, SEP och Wigge & Partners.

Keva är Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorns, välfärdsområdenas, statens, kyrkans, FPA:s och Finlands Banks personal. Marknadsvärdet av Kevas placeringar uppgick till 74 miljarder euro i slutet av 2025.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

